La inesperada medida que Tini y De Paul tomaron para su casamiento

Según explicó el periodista, las tarjetas se encuentran encriptadas y cuentan con una identificación particular. De esta manera, aunque visualmente puedan parecer iguales, cada invitación tendría un elemento que permitiría diferenciarla de las demás.

El mecanismo tendría un objetivo concreto. Si una de las tarjetas llegara a filtrarse, la pareja podría determinar quién fue la persona que la compartió. “En el caso de que lo filtren, se pueden dar cuenta quién fue”, explicó Sposato al revelar el particular sistema de seguridad que rodea a las invitaciones.

La estrategia no sería completamente novedosa en el mundo de los casamientos de famosos. Así, Marina Calabró recordó en Primicias Ya (América TV) el antecedente de Nicole Neumann y Manu Urcera, quienes recurrieron a un mecanismo similar cuando celebraron su boda en 2023.

En aquella oportunidad, la invitación que terminó filtrándose tenía un número oculto que podía descubrirse al ampliar la imagen. De esa manera, se pudo establecer que la tarjeta correspondía a Robertito Funes Ugarte.

Pero las invitaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul también dejaron otro dato particular. De acuerdo con lo que contó Santiago Sposato, los padres de la cantante, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no recibieron la tarjeta para el casamiento.

El tema fue mencionado durante una entrevista vía móvil con Moria Casán, quien se refirió a la situación y señaló que los padres de Tini no tendrían intención de asistir a la celebración.

En ese momento, Damasia Ochoa fue más contundente y explicó cuál sería, según su versión, la razón detrás de esa decisión. “No les interesa ir, no quieren compartir nada con Rodrigo De Paul. Moria no lo puede decir, pero lo digo yo: no quieren compartir entorno con Rodrigo De Paul porque creen que Rodrigo De Paul es quien le llenó la cabeza a su hija”, sostuvo.

Así, mientras avanzan los preparativos para el casamiento del 19 de diciembre, las invitaciones virtuales se convirtieron en uno de los primeros detalles que trascendieron públicamente, tanto por su particular diseño como por el sistema de seguridad elegido para evitar filtraciones.