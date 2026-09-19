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La inesperada medida que Tini y De Paul tomaron para su casamiento

Mientras Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con las invitaciones, revelaron el fuerte operativo para impedir que se conozcan más detalles de la boda.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya comienza a tomar forma y, a medida que se acerca la fecha elegida para la celebración, aparecen nuevos detalles sobre la organización. Y aunque algunos aseguran que será una boda simbólica, lo cierto es que la pareja celebrará su amor el próximo 19 de diciembre y en los últimos días puso en marcha una de las etapas más esperadas de los preparativos: el envío de las invitaciones.

Las tarjetas comenzaron a llegar de manera virtual a través de WhatsApp y, aunque en principio se trata de una invitación digital, tienen una particularidad que llamó especialmente la atención. El diseño fue presentado en La Mañana con Moria, por la pantalla de El Trece, donde se pudo observar que el azul es el color predominante.

Sin embargo, el aspecto más llamativo no estaría relacionado con la estética, sino con el sistema utilizado para evitar que las invitaciones circulen fuera del grupo de personas convocadas al evento. Así las cosas, ahora fue Santiago Sposato quien dio detalles de la estrategia que habrían implementado Tini y Rodrigo para mantener bajo control la información.

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Según explicó el periodista, las tarjetas se encuentran encriptadas y cuentan con una identificación particular. De esta manera, aunque visualmente puedan parecer iguales, cada invitación tendría un elemento que permitiría diferenciarla de las demás.

El mecanismo tendría un objetivo concreto. Si una de las tarjetas llegara a filtrarse, la pareja podría determinar quién fue la persona que la compartió. “En el caso de que lo filtren, se pueden dar cuenta quién fue”, explicó Sposato al revelar el particular sistema de seguridad que rodea a las invitaciones.

La estrategia no sería completamente novedosa en el mundo de los casamientos de famosos. Así, Marina Calabró recordó en Primicias Ya (América TV) el antecedente de Nicole Neumann y Manu Urcera, quienes recurrieron a un mecanismo similar cuando celebraron su boda en 2023.

En aquella oportunidad, la invitación que terminó filtrándose tenía un número oculto que podía descubrirse al ampliar la imagen. De esa manera, se pudo establecer que la tarjeta correspondía a Robertito Funes Ugarte.

Pero las invitaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul también dejaron otro dato particular. De acuerdo con lo que contó Santiago Sposato, los padres de la cantante, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no recibieron la tarjeta para el casamiento.

El tema fue mencionado durante una entrevista vía móvil con Moria Casán, quien se refirió a la situación y señaló que los padres de Tini no tendrían intención de asistir a la celebración.

En ese momento, Damasia Ochoa fue más contundente y explicó cuál sería, según su versión, la razón detrás de esa decisión. “No les interesa ir, no quieren compartir nada con Rodrigo De Paul. Moria no lo puede decir, pero lo digo yo: no quieren compartir entorno con Rodrigo De Paul porque creen que Rodrigo De Paul es quien le llenó la cabeza a su hija”, sostuvo.

Así, mientras avanzan los preparativos para el casamiento del 19 de diciembre, las invitaciones virtuales se convirtieron en uno de los primeros detalles que trascendieron públicamente, tanto por su particular diseño como por el sistema de seguridad elegido para evitar filtraciones.

FUENTE: Primicias ya

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