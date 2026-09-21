Analizan las cámaras de seguridad para dar con el agresor que mató al adolescente

Su hermano mellizo, también de 17 años, resultó herido durante el enfrentamiento, aunque su estado no revestiría la misma gravedad. Los investigadores consideran que su testimonio será clave para reconstruir lo ocurrido y determinar quién inició la agresión y quién provocó la herida mortal.

Un ladrillazo, el origen del enfrentamiento que terminó con la vida de un adolescente

Uno de los elementos centrales de la investigación son las cámaras de seguridad que registraron la pelea. Los videos ya están en poder de la Policía de San Juan y son analizados por personal de la División Homicidios para identificar al agresor y establecer qué ocurrió durante los momentos previos y posteriores al ataque.

Hasta el momento, el autor no fue identificado y tampoco se pudo determinar si se trata de un mayor o un menor de edad. La investigación avanza además con la identificación y entrevista de quienes estuvieron presentes en la fiesta.

De acuerdo con la información aportada por los investigadores, se cuenta con una lista de aproximadamente 200 personas que asistieron al evento y ya comenzaron a ser citados distintos testigos.

Un adolescente murió apuñalado tras una gresca en una fiesta privada

Las primeras pericias y el análisis de las imágenes indican que varias personas intervinieron en la pelea. Sin embargo, todavía no hay un testigo presencial que haya podido señalar directamente quién efectuó la agresión que terminó con la muerte del adolescente.

El cuchillo utilizado fue secuestrado y permanece bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes. Mientras tanto, la Policía continúa trabajando sobre las imágenes de las cámaras y los testimonios para reconstruir la secuencia de la pelea e identificar al responsable.

Desde la UFI pidieron si alguien vio o puede identificar al agresor se presente ante la Justicia.