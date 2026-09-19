La Joaqui anunció una canción inspirada en Wanda Nara

Ahora, lejos de cualquier especulación sobre aquel episodio, La Joaqui volvió a poner el vínculo con Wanda Nara en el centro de la escena, pero esta vez a través de su música. La artista publicó en Instagram varias fotografías correspondientes al backstage del videoclip y adelantó cuándo será el esperado estreno.

“Miércoles 23 tenemos una cita, se llama Wanda Nara”, escribió la cantante junto a varios emojis de guantes de boxeo, dejando en claro que la empresaria tendrá un papel central en la nueva canción.

En las imágenes que compartió La Joaqui puede verse parte del rodaje, realizado en una especie de galpón y con varios autos de alta gama utilizados como parte de la escenografía. Además, uno de los detalles que más llamó la atención aparece dentro de la propia producción.

La cantante sostiene una revista de nombre de fantasía "Ta Te Ti", cuya portada está fechada en septiembre de 2026 y lleva el número 420. El título principal de la publicación es “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”, mientras que también aparecen otras frases destacadas como “Del escándalo al éxito” y “Lujo, viajes y negocios”.

La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar. A pocos minutos de la publicación, la empresaria se hizo presente en los comentarios y le dejó un cariñoso mensaje a la cantante.

“Joaquina el próximos es juntas, te quiero mucho amiga”, escribió Wanda Nara, acompañado por un corazón. Luego, volvió a responder con un “Loviu” y cuatro emojis de fuego.

Pero la demostración de cariño no terminó allí. Más tarde, la ex pareja de Mauro Icardi compartió la publicación de La Joaqui en sus propias historias de Instagram y le dedicó otro mensaje afectuoso junto a un emoji de corazón: “Te amo amiguita”.

El vínculo entre ambas comenzó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde la amistad que surgió entre sus hijas terminó acercándolas también a ellas. Con el tiempo, esa relación se consolidó, especialmente después del episodio en el que La Joaqui habría salido en defensa de Valentina Cervantes.

Cabe recordar que la cantante también mantuvo en el pasado una relación cercana con China Suárez. Sin embargo, ese vínculo se fue enfriando y, hasta el momento, ninguna de las dos contó públicamente cuál fue el verdadero motivo que provocó el distanciamiento.

La versión de la pelea entre Wanda Nara y La Joaqui durante las grabaciones de MasterChef Celebrity

Durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, Wanda Nara y La Joaqui habrían protagonizado un tenso momento, allá por noviembre de 2025, que obligó a la producción a interrumpir una de las escenas. El supuesto enfrentamiento ocurrió mientras los participantes despedían a Valentina Cervantes, quien había quedado fuera del reality.

Según trascendió, Wanda había tomado la palabra para acompañar a Valentina y relatar que comprendía lo difícil que era alejarse de la familia y dejar proyectos personales. Sin embargo, La Joaqui habría considerado que la conductora estaba llevando el foco hacia su propia historia, en lugar de concentrarse en la despedida de su compañera.

La situación habría subido de tono cuando la cantante habría cuestionado la actitud de Wanda y le recordó los supuestos mensajes que la empresaria le habría enviado a Enzo Fernández en el pasado. El futbolista es la pareja de Valentina Cervantes, por lo que La Joaqui habría entendido que el gesto de Wanda hacia la participante resultaba contradictorio.

De acuerdo con las versiones difundidas por distintos medios, ambas habrían intercambiado reproches y terminado a los gritos. Ante el clima de tensión, la producción habría decidido frenar la grabación y el momento, por supuesto, nunca se vio en pantalla.

Sin embargo, tanto Wanda como La Joaqui se ocuparon de desmentir públicamente la pelea. La conductora calificó los rumores como “fake”, mientras que la cantante aseguró que es “polvorita”, aunque negó haber tenido un cruce con su compañera.