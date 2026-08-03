Wanda Nara cruzó con dureza un posteo sobre una foto suya en bikini: "Amo mi cuerpo"

Wanda Nara cruzó a un usuario en las redes sociales tras críticas a su cuerpo

La mediática buscó dejar en claro que no acepta la comparación planteada en la publicación y que, desde su perspectiva, una de las imágenes utilizadas para cuestionarla no representa su aspecto real. Además, su mensaje volvió a instalar una acusación que ya había realizado anteriormente: la existencia de cuentas que, según sostiene, actúan de manera coordinada para generar críticas y publicaciones negativas sobre ella.

La expresión “trolls pagos” utilizada por la conductora fue interpretada como una referencia a perfiles que, de acuerdo con su versión, estarían detrás de determinados contenidos que circulan en redes sociales. La empresaria sostiene desde hace tiempo que existen usuarios que se dedican a atacarla y a instalar versiones o imágenes que considera falsas.

La publicación original había generado una importante cantidad de reacciones, precisamente porque planteaba una comparación directa entre dos imágenes de Wanda tomadas en momentos diferentes. La autora del posteo utilizó la supuesta diferencia entre ambas fotografías para cuestionar el uso de filtros y herramientas de edición.

La utilización de herramientas digitales para modificar fotografías se convirtió en un tema recurrente dentro de las redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras públicas. En el caso de Wanda, la cuestión ya había aparecido en otras oportunidades, con acusaciones cruzadas entre usuarios y publicaciones que generaron discusiones sobre el aspecto de la mediática