Luego de un extenso viaje, La Joaqui regresó a la Argentina y le puso el pecho a su difícil momento personal: la separación de Luck Ra, tras dos años de relación. Después de que ambos comunicaran la ruptura a través de un comunicado en Instagram, la cantante de RKT se presentó en Luzu TV para cumplir con sus compromisos laborales y se quebró en llanto al hablar del tema.
El relato de "La Joaqui" sobre la ruptura con Luck Ra
"Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida", dijo la cantante.