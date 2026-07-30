El relato de "La Joaqui" sobre la ruptura con Luck Ra

"Yo sé que hay mucha gente que también disfrutó conmigo de encontrar el amor. Yo nunca había vivido un amor así", comenzó diciendo La Joaqui en el stream. Y agregó, visiblemente conmovida: "Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida". Fue entonces cuando dejó una de las frases más fuertes de la noche: "Quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar".

La cantante también se encargó de aclarar cómo se dio la ruptura, alejándose de las versiones que circulaban en los medios: "Quiero aclarar que no es culpa más de nadie que de nuestras incidencias. No hay terceros en discordia. Nunca tuvimos celos. Tuvimos la relación más sana del mundo, por eso me cuesta tanto soltarla". Ya quebrada hasta las lágrimas, cerró con una definición que resume su presente sentimental: "Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing".