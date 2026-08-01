Las fotos del festejo de Rosalía antes de sus shows en Argentina

Las postales difundidas permitieron ver parte del encuentro: la mesa compartida, el clima relajado entre amigos y la torta preparada para el homenajeado. Además, la artista capturó el momento exacto en el que el cumpleañero sopló la simbólica velita, dejando en evidencia una escena alejada de la tensión que había marcado sus primeras horas en Argentina.

El restaurante seleccionado por la artista española forma parte de la propuesta gastronómica porteña con una identidad basada en platos de elaboración casera y una cocina que utiliza productos frescos. Su concepto combina la esencia tradicional de los bodegones con una mirada más actual, con una carta que suele adaptarse según la disponibilidad de los ingredientes.

De esta manera, la salida nocturna de Rosalía ocurrió luego del hermetismo que había elegido desde su arribo al país, en un contexto marcado por la repercusión negativa que tuvo su publicación en TikTok. El video compartido por la cantante fue interpretado por varios usuarios argentinos como una burla hacia la Selección Argentina tras la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos.

Con sus shows a punto de comenzar, la aparición pública de la artista generó atención entre sus seguidores, mientras crece la expectativa por sus presentaciones en Buenos Aires luego de la polémica que incluso puso en duda la continuidad de sus recitales en el país.