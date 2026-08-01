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Las fotos del festejo de Rosalía antes de sus shows en Argentina

Luego del revuelo por su llegada a Argentina, Rosalía dejó atrás el bajo perfil y anoche sorprendió al mostrarse divertida con un grupo de amigos.

A tan solo un día de subir al escenario del Movistar Arena para iniciar la serie de cuatro presentaciones previstas en Buenos Aires, Rosalía volvió a aparecer públicamente luego de varios días de bajo perfil en el país. La artista española había mantenido silencio desde su llegada al país tras quedar envuelta en una fuerte controversia en redes sociales por compartir un video que generó enojo de muchos argentinos, quienes interpretaron la publicación como una provocación hacia la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026.

Durante la noche del viernes, y en medio del temporal que azotó a la ciudad, la cantante decidió dejar atrás el aislamiento que había mantenido desde su arribo y mostró parte de la actividad que realizó durante su estadía porteña. La intérprete eligió una salida gastronómica junto a un grupo de amigos y registró algunos momentos de la reunión a través de sus redes sociales.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Rosalía compartió imágenes de una celebración especial: el cumpleaños de uno de sus acompañantes. El festejo tuvo lugar en un reconocido bodegón del barrio de Chacarita, donde la cantante disfrutó de una velada distendida junto a sus invitados.

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Las postales difundidas permitieron ver parte del encuentro: la mesa compartida, el clima relajado entre amigos y la torta preparada para el homenajeado. Además, la artista capturó el momento exacto en el que el cumpleañero sopló la simbólica velita, dejando en evidencia una escena alejada de la tensión que había marcado sus primeras horas en Argentina.

El restaurante seleccionado por la artista española forma parte de la propuesta gastronómica porteña con una identidad basada en platos de elaboración casera y una cocina que utiliza productos frescos. Su concepto combina la esencia tradicional de los bodegones con una mirada más actual, con una carta que suele adaptarse según la disponibilidad de los ingredientes.

De esta manera, la salida nocturna de Rosalía ocurrió luego del hermetismo que había elegido desde su arribo al país, en un contexto marcado por la repercusión negativa que tuvo su publicación en TikTok. El video compartido por la cantante fue interpretado por varios usuarios argentinos como una burla hacia la Selección Argentina tras la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos.

Con sus shows a punto de comenzar, la aparición pública de la artista generó atención entre sus seguidores, mientras crece la expectativa por sus presentaciones en Buenos Aires luego de la polémica que incluso puso en duda la continuidad de sus recitales en el país.

FUENTE: Primicias YA

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