A tan solo un día de subir al escenario del Movistar Arena para iniciar la serie de cuatro presentaciones previstas en Buenos Aires, Rosalía volvió a aparecer públicamente luego de varios días de bajo perfil en el país. La artista española había mantenido silencio desde su llegada al país tras quedar envuelta en una fuerte controversia en redes sociales por compartir un video que generó enojo de muchos argentinos, quienes interpretaron la publicación como una provocación hacia la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026.
Las fotos del festejo de Rosalía antes de sus shows en Argentina
Luego del revuelo por su llegada a Argentina, Rosalía dejó atrás el bajo perfil y anoche sorprendió al mostrarse divertida con un grupo de amigos.