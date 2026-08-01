Luck Ra habló sobre La Joaqui y aclaró qué pasó con Tuli Acosta

"Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no sentía el mismo amor de antes. No quería que todo terminara peor por estirar algo que sentía que ya no iba más para mí, aunque la quería. No hubo ningún problema. No la dejé por las hijas", afirmó.

En ese sentido, desmintió las versiones que aseguraban que el distanciamiento estaba vinculado con la relación que mantenía con las hijas de la cantante y dejó en claro que esos comentarios fueron los que más lo afectaron: "Me enojó mucho todo esto de los hijos, que me criticaran a mí y dijeran que no me bancaba a las nenas. Con las nenas tengo una relación hermosa. De hecho, yo tuve un padrastro y entiendo lo que significa que tu mamá tenga pareja".

Además, el artista negó los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Tuli Acosta y fue categórico al descartar que existiera una tercera persona. "Con Tuli no pasó nada", aseguró.

" No tuve tiempo para digerir la separación porque se hizo pública", confesó que la exposición mediática de la ruptura le impidió procesar con tranquilidad lo que estaba viviendo.

Por último, se mostró dolido por los cuestionamientos que recibió y defendió el vínculo que construyó durante la relación. " Me duele que duden de que no quise hacerla feliz. Mucha gente le hizo daño a La Joaqui y el único que la hizo feliz fui yo, porque los anteriores le faltaban el respeto", concluyó.

Qué dijo Tuli Acosta sobre Luck Ra y La Joaqui

La separación de Luck Ra y La Joaqui sumó un nuevo capítulo luego de que en LAM (América TV) surgieran versiones que involucraron a Tuli Acosta en medio del final de la relación. Ante los rumores que comenzaron a circular, la influencer decidió dar su versión y negó de manera contundente cualquier vínculo sentimental con el cantante.

Durante el programa, Pepe Ochoa contó que, según su información, la cantante habría interpretado como provocaciones algunas actitudes de Tuli mientras mantenía una cercana amistad con el artista cordobés. De acuerdo con el panelista, esas situaciones habrían generado incomodidad dentro de la pareja.

"Tuli subía fotos mientras Luck Ra estaba probando sonido en los cuartos de hotel de Luck Ra con los calzoncillos de él", comenzó contando Pepe.

Además, mencionó otras supuestas coincidencias entre las publicaciones de ambas artistas que, según explicó, habrían llamado la atención dentro del entorno de la relación.

"La Joaqui se compraba un termo de flores, a la semana Tuli aparecía con el mismo termo de flores. Después había situaciones que, como Tuli estaba todo el tiempo con Luck Ra, él le subía historias de un paisaje a La Joaqui y, a las 2, 3 horas, Tuli hacía lo mismo en sus historias con la misma foto pero sin el epígrafe", relató.

En ese contexto, en el ciclo conducido por Ángel de Brito mostraron distintas imágenes de redes sociales que fueron utilizadas para explicar las versiones que circulaban, entre ellas publicaciones relacionadas con objetos y fotografías similares.

Frente a la repercusión que tomaron estos rumores, Ángel decidió comunicarse con Tuli para conocer su postura. La influencer, que se encontraba en Córdoba por motivos laborales, negó que haya existido una relación con el músico y aseguró que ambos mantienen un vínculo de amistad.

"Me dice: 'No quiero salir a hablar, no sé qué, porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay'. Estaba en Córdoba, estaba filmando, no sé qué, y me dijo: 'Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo, sigue siendo mi amigo como cuando vos me conociste'", leyó Ángel al aire.

Además, De Brito compartió una frase de la joven en respuesta a las versiones que la señalaban como una posible tercera en discordia: "Y me dijo: 'Alguien le está metiendo fichas a Pepe. Lo voy a matar'", expresó el conductor.

"Me dice: 'Yo con Luck Ra no tuve nada. Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, toda esta historia, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a la Joaqui. Le digo: '¿Y te contestó?' ¿Qué te dijo?' Me dijo: 'No, me dijo que todo bien'. Le digo: '¿Pero alguna vez te bardeó? ¿Te hizo escenas de celos?'. 'Nunca', me dijo", contó Ángel sobre la conversación que tuvo, donde ella aseguró que habló con ambos artistas cuando comenzaron a instalarse los rumores sobre un supuesto acercamiento.