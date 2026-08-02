El dolor de una participante de Gran Hermano que quedó afuera por un accidente

"Me han dado todo y más de lo que imaginé. Sigo con el corazón (y la espalda) rotos. No quiero dejar de contarles algo porque sé que están muy pendientes, pero tengo también tres meses sin agarrar un teléfono y no sé por dónde empezar", expresó.

La participante también habló sobre el proceso que deberá atravesar tras su salida, donde deberá ponerse al día con lo ocurrido durante el juego y continuar con la recuperación de la lesión que sufrió en la espalda: "Afrontar el dolor de que termine de esta forma... Diría que no es justo, pero ¿a quién? Si así lo quiso Dios. ¿Qué reproches puedo hacer? La vida y esas cosas que no entendemos".

Además, aseguró que entregó todo dentro de la casa y que su deseo era continuar hasta que el público decidiera lo contrario. "Lo di todo y más. No quería que esta fuera mi salida. Siempre les decía que hasta que ustedes quisieran yo iba a estar en la casa", sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia del voto del público y habló de la difícil aceptación de su despedida. "Pero está el 'supremo' del juego (ustedes) y el supremo de la vida, que es Dios, y se ve que tenía otros planes. Trataré de aceptar este designio que me duele y me rompe el corazón", manifestó.

Por último, agradeció nuevamente el cariño recibido y dejó abierta la posibilidad de regresar al reality para tener la despedida que imaginó. " Obvio que quiero volver. Así ya no pueda ganar, espero encontrar otra forma porque creo que merezco una despedida de la casa tal y como la soñé", afirmó.

"Perdón por todo lo malo, gracias por tantooooo. Gracias por existir. Lxs amo enormemente. Prometo ir poniéndome al día y mantenerlos al tanto de mi proceso", cerró emocionada.