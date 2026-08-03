Fuerte apuesta minera en San Juan: Hualilán vuelve a perforar a gran escala tras tres años

En paralelo, la empresa realizará una revisión integral de la información geológica y geofísica para identificar nuevos sectores con potencial minero dentro de toda la propiedad.

La actividad también tendrá impacto en la economía local. Challenger Gold contrató a las empresas sanjuaninas Eco Minera S.A. y Perforaciones Iglesianas S.R.L., que emplearán a 78 trabajadores de manera directa, además de un equipo de seis geólogos que trabajará en el proyecto.

La compañía informó además que cuenta con respaldo financiero para ejecutar esta etapa, luego de completar una recaudación de capital por US$85 millones, recursos que permitirán avanzar tanto con esta campaña como con futuras etapas de exploración.