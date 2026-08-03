Challenger Gold inició una nueva campaña de exploración en el proyecto Hualilán, con un programa de 35.000 metros de perforación diamantina que marca el regreso de los trabajos a gran escala en el yacimiento después de más de tres años.
Fuerte apuesta minera en San Juan: Hualilán vuelve a perforar a gran escala tras tres años
Challenger Gold puso en marcha un programa de 35.000 metros de perforación en Hualilán, en Ullum. La campaña movilizará cuatro equipos, generará empleo local y apunta a ampliar los recursos del yacimiento.