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Fuerte apuesta minera en San Juan: Hualilán vuelve a perforar a gran escala tras tres años

Challenger Gold puso en marcha un programa de 35.000 metros de perforación en Hualilán, en Ullum. La campaña movilizará cuatro equipos, generará empleo local y apunta a ampliar los recursos del yacimiento.

Challenger Gold inició una nueva campaña de exploración en el proyecto Hualilán, con un programa de 35.000 metros de perforación diamantina que marca el regreso de los trabajos a gran escala en el yacimiento después de más de tres años.

La campaña se desarrollará con cuatro perforadoras, dos de las cuales ya comenzaron a operar. El objetivo principal será ampliar la mineralización conocida, convertir recursos y avanzar con estudios geotécnicos para el futuro desarrollo del proyecto.

Actualmente, Hualilán cuenta con una estimación de 2,8 millones de onzas equivalentes de oro, mientras que los resultados obtenidos en la última campaña confirmaron que el sistema mineralizado continúa abierto y con potencial de crecimiento.

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En paralelo, la empresa realizará una revisión integral de la información geológica y geofísica para identificar nuevos sectores con potencial minero dentro de toda la propiedad.

La actividad también tendrá impacto en la economía local. Challenger Gold contrató a las empresas sanjuaninas Eco Minera S.A. y Perforaciones Iglesianas S.R.L., que emplearán a 78 trabajadores de manera directa, además de un equipo de seis geólogos que trabajará en el proyecto.

La compañía informó además que cuenta con respaldo financiero para ejecutar esta etapa, luego de completar una recaudación de capital por US$85 millones, recursos que permitirán avanzar tanto con esta campaña como con futuras etapas de exploración.

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