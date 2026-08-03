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Infantino dio marcha atrás con el plan para incorporar capital privado al Mundial

La decisión fue oficializada este viernes mediante un comunicado, luego de que la propuesta provocara una marcada división dentro de la propia organización.

La FIFA archivó el proyecto para incorporar capital privado a parte de su estructura comercial, una iniciativa promovida por su presidente, Gianni Infantino, que despertó un fuerte rechazo entre dirigentes y confederaciones del fútbol internacional.

El plan contemplaba la creación de una nueva sociedad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), que concentraría los principales activos comerciales del organismo. Entre ellos figuraban los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, la venta de entradas, las licencias comerciales y la organización de sus competencias más importantes, incluido el Mundial.

El objetivo de la iniciativa era permitir el ingreso de inversores externos para obtener mayores recursos destinados al desarrollo del fútbol a nivel global. Sin embargo, el proyecto encontró una fuerte resistencia por parte de distintas asociaciones y dirigentes, lo que terminó por frustrar su avance. Frente a ese escenario, la FIFA resolvió retirar la propuesta y explicó los motivos en un comunicado oficial.

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“Después de escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará”, expresó la entidad.

En la declaración atribuida a Infantino, el presidente sostuvo que el proyecto buscaba fortalecer a las Asociaciones Miembro de la FIFA y al fútbol mundial, especialmente en los países con mayores necesidades, y remarcó que desde un comienzo se había planteado que solo seguiría adelante con el respaldo mayoritario de las asociaciones y tras un proceso de consulta con el Consejo de la FIFA, las confederaciones y otros actores vinculados al deporte.

El comunicado agrega: “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”.

Finalmente, Infantino anticipó que convocará a las partes involucradas en las próximas semanas para continuar trabajando en iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento del fútbol en todo el mundo, con especial foco en los países que más apoyo requieren.

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