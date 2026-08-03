Infantino dio marcha atrás con el plan para incorporar capital privado al Mundial

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

“Después de escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará”, expresó la entidad.

En la declaración atribuida a Infantino, el presidente sostuvo que el proyecto buscaba fortalecer a las Asociaciones Miembro de la FIFA y al fútbol mundial, especialmente en los países con mayores necesidades, y remarcó que desde un comienzo se había planteado que solo seguiría adelante con el respaldo mayoritario de las asociaciones y tras un proceso de consulta con el Consejo de la FIFA, las confederaciones y otros actores vinculados al deporte.

El comunicado agrega: “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”.

Finalmente, Infantino anticipó que convocará a las partes involucradas en las próximas semanas para continuar trabajando en iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento del fútbol en todo el mundo, con especial foco en los países que más apoyo requieren.