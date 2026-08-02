Luego de la fuerte polémica que se generó en redes sociales por un reposteo que despertó críticas y malestar entre sus seguidores argentinos, Rosalía aprovechó su show en el Movistar Arena para romper el silencio. Frente a un estadio colmado y bajo una lluvia de aplausos, la artista española se tomó unos minutos para aclarar lo ocurrido, pedir disculpas y expresar el profundo cariño que siente por el país.
Rosalía se presentó en el Movistar Arena y le pidió disculpas al público
Visiblemente conmovida, la cantante reconoció que actuó de manera impulsiva y lamentó la situación. "Dios mío, qué desastre de día fue ese. Solo tenía curiosidad, sin indagar demasiado, y lo reposteé rápidamente… y fue un error enorme", expresó la cantante.