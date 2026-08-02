Rosalía se presentó en el Movistar Arena y le pidió disculpas al público

A continuación, recordó uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando se presentó por primera vez en Argentina durante el Lollapalooza 2019. "Fue aquí donde tuve una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi propio país. Recuerdo haber escuchado a toda esa multitud cantando mis canciones. Nunca olvidaré esa sensación de pensar: 'Lo logré'. Fue la primera vez que sentí eso fuera de mi tierra natal", expresó.

En ese sentido, dejó en claro que jamás podría sentir algo negativo hacia el país: "¿Cómo podría yo tener algún sentimiento negativo hacia un lugar como este? La verdad es que este lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy. No tengo más que gratitud por Argentina y por este público".

" Siempre lo he dicho: son el mejor público de la Tierra. Siempre cantan todas las canciones, siempre se entregan por completo y ponen todo su corazón en cada momento", destacó el vínculo que mantiene con sus fanáticos argentinos y aseguró que siempre los considera especiales.

Para cerrar, la artista reafirmó su cariño por el país y agradeció el apoyo incondicional que recibió a lo largo de los años: "Quiero que sepan que mi amor por Argentina sigue siendo el mismo, intacto, como el primer día. Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con un deseo inmenso de darlo todo por ustedes. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí esta noche y por compartir este momento conmigo".