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Planificar una familia: el paso previo a tener un hijo que muchos pasan por alto

En el Día Internacional de la Planificación Familiar, especialistas destacan que el proyecto de tener hijos comienza mucho antes del embarazo. El diálogo, los acuerdos y las expectativas son claves para una crianza compartida.

Pensar en tener un hijo no empieza con un test de embarazo positivo. Especialistas sostienen que el primer paso es conversar sobre expectativas, deseos y proyectos de vida para construir una decisión compartida.

En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar, la psicóloga Soledad Dawson, directora de la Maestría y Especialización en Vínculos y Familia de la Universidad Hospital Italiano, explicó que estos espacios de diálogo permiten expresar acuerdos, diferencias y planificar cómo será la futura crianza.

La especialista señaló que esas conversaciones también ayudan a definir cuestiones prácticas, como la organización cotidiana, la economía familiar, la salud y la distribución de las responsabilidades una vez que llegue el hijo.

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Además, remarcó que hoy muchas personas postergan la maternidad o la paternidad para priorizar estudios, desarrollo profesional o alcanzar una mayor estabilidad económica, por lo que los tiempos para formar una familia son cada vez más diversos.

Otro de los puntos que destacó es la importancia de la corresponsabilidad. Según explicó, el cuidado de los hijos debe pensarse desde el inicio como una tarea compartida y no como una responsabilidad que recaiga principalmente sobre la madre.

Para Dawson, construir acuerdos antes del embarazo permite repartir mejor las tareas, fortalecer el vínculo de pareja y ofrecer un entorno más equilibrado para el desarrollo de los hijos.

En ese sentido, concluyó que planificar una familia implica mucho más que elegir cuándo tener un hijo: supone construir un proyecto común basado en el diálogo, la organización y el compromiso de ambos integrantes de la pareja.

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