Pensar en tener un hijo no empieza con un test de embarazo positivo. Especialistas sostienen que el primer paso es conversar sobre expectativas, deseos y proyectos de vida para construir una decisión compartida.
Planificar una familia: el paso previo a tener un hijo que muchos pasan por alto
En el Día Internacional de la Planificación Familiar, especialistas destacan que el proyecto de tener hijos comienza mucho antes del embarazo. El diálogo, los acuerdos y las expectativas son claves para una crianza compartida.