L-Gante y Maxi López juntos: "Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal"

Momentos más tarde, el panel se enfocó en la conocida foto de los tres desayunando juntos. “La foto que te sacan en la mesa, que uno nunca sabe qué pose poner”, acotó Nati Jota. Maxi se rió: “La pose es espectacular. Las manos apoyadas en la panza, muy relajado”. Y el diálogo se tornó más profundo cuando L-Gante reflexionó sobre el significado de la imagen: “Creo que la foto muestra que uno no tiene problemas, no tiene drama. Banco mucho que una persona pueda reunirse, conversar con la pareja de su ex. Si amás a alguien, vas a querer que esté bien, sea feliz, con quien quiera estar o donde quiera estar”.

Jota sumó: “Del no prejuicio”, y el músico coincidió: “Me dio una sensación similar, porque yo también disfruté vacaciones con la mamá de mi hija y su pareja. No me pesa que sigan adelante, porque es lo que quiero para mi hija”.

En la misma charla, Maxi sorprendió a Elián con la pregunta sobre cómo logró conquistar a Wanda, con quien mantuvo una relación hasta inicios de 2025. “¿Cómo conquistaste a Wanda Solange?”, lanzó Maxi con la manera en la que él llama a su ex, mientras el estudio se reía.

“Nos encontramos en un evento de boxeo donde éramos jurado. Fue uno con El Chino Maidana y Yao Cabrera, con muchos influencers. Surgió un quilombo y Wanda se fue antes que yo, pero después me mandó mensaje a través de Kennys Palacios y me invitó a cenar", recordó Elián. “Esa es la táctica indirecta de Wanda”, agregó Maxi.

Luego, el intérprete de “El último romántico” detalló cómo fue la primera vez íntima con la empresaria en su departamento. “Cerramos la puerta de la habitación donde iba a dormir mi amigo. Se apaga la luz del pasillo, no se veía nada y ella me choca. No tardé ni medio segundo y dije: ‘Es acá”, recordó L-Gante, entre risas y bromas del resto del panel. “Y ahí comenzó una historia y llegué hasta Suiza”, agregó, mientras Maxi y los presentes celebraban la anécdota.

La conversación derivó en la insólita propuesta de casamiento que, según L-Gante, le hizo Wanda. “¿Wanda te propuso casamiento por una Ferrari?”, quiso saber Nati Jota. “Fue algo así, en broma, pero como dicen: ‘Si pasa, pasa’. Algunas cosas llegan como chiste, pero si querés, no lo es. En ese momento, la propuesta me generó desconfianza porque sentí que, si fuera por amor, no tendría que tener un incentivo material”, dijo el cantante.

Entonces intervino Maxi: “A mí me pidió consejo y me mandó fotos de Ferraris, pero nunca me regaló una. A vos te la regala, a mí me la rompe”. El cantante bromeó: “Podría haber salido peor”. Y el exfutbolista remató: “Vos hiciste todo bien y yo hice todo mal. No puede ser”.

Sobre la relación actual con Wanda, el artista fue directo: “Me llevo bien, nos bardeamos un poco, nos entendemos y nos conocemos”.

Así, entre anécdotas, recuerdos de viajes, confesiones sobre el amor y chistes sobre automóviles y regalos de lujo, el encuentro entre L-Gante y Maxi López se convirtió en un fenómeno viral y dejó claro que, en el universo de Wanda Nara, el agua y el aceite pueden mezclarse… al menos por una mañana de streaming y risas.

Mientras tanto, el público espera nuevos capítulos en una trama que siempre sorprende, mezcla diversión y deja ver, entre líneas, el lado más humano de sus protagonistas.