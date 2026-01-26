Lanzaron capacitaciones gratuitas en Inteligencia Artificial con el aval de Google

Con el objetivo de preparar a la población para los desafíos tecnológicos actuales, el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunció la apertura de inscripciones para dos cursos gratuitos sobre Inteligencia Artificial (IA). La iniciativa se desarrolla junto a la Fundación EIDOS Global y cuenta con el respaldo de Google.