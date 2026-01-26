"
Lanzaron capacitaciones gratuitas en Inteligencia Artificial con el aval de Google

Se trata del programa "EsencIA", que busca mejorar la empleabilidad y reducir la brecha digital.

Con el objetivo de preparar a la población para los desafíos tecnológicos actuales, el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, anunció la apertura de inscripciones para dos cursos gratuitos sobre Inteligencia Artificial (IA). La iniciativa se desarrolla junto a la Fundación EIDOS Global y cuenta con el respaldo de Google.

Una apuesta al futuro laboral En un contexto donde se estima que el 40% de la población de América Latina deberá reconvertir sus habilidades laborales, San Juan busca posicionar a sus ciudadanos en la nueva economía digital. Los cursos son 100% online y están diseñados tanto para el público general como para educadores.

La oferta académica:

1. Curso de Alfabetización en IA

  • Para quién: Mayores de 16 años con competencias digitales básicas (no requiere conocimientos previos en IA).

  • Contenidos: Fundamentos de IA, Prompt Engineering (cómo hablarle a la IA), uso ético y herramientas de productividad. También incluye habilidades de pensamiento crítico.

  • Inscripción: https://forms.gle/F7qfnF6cRJ75JSV49

2. Formación de Formadores (EsencIA)

  • Para quién: Referentes educativos y personas con experiencia en formación que deseen replicar estos conocimientos.

  • Beneficios: Otorga puntaje para la Junta de Clasificación Docente, acceso a MentorIA y premios por mérito.

  • Duración: 10 horas distribuidas en 3 semanas (clases virtuales y asincrónicas).

  • Inscripción: https://www.tfaforms.com/5181874

Ambas propuestas comienzan el próximo 9 de febrero. Los interesados podrán capacitarse de forma gratuita para potenciar su perfil profesional y participar en futuras convocatorias tecnológicas de la provincia.

