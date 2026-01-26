Moria Casán rompió el silencio sobre los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala: "Se aman"

La conductora, además, se mostró un poco dubitativa de confirmar o no una presunta relación que podrían tener por cómo es Sofía. “Mi hija es muy privada. Me cuesta mucho de hablar con ella de sus cosas emocionales”, remarcó.

Moria sí confirmó que su hija y el cantante estuvieron de vacaciones juntos en Brasil, algo que también trascendió en las últimas horas.

“Me gusta como Rodolfo trata a las mujeres de una forma especial. Es como un mentor. Es extraordinario. Creo que es un hombre que la protege. A Sofía es difícil protegerla”, remarcó la conductora.

Cuando le insistieron a Moria sobre si Sofía tiene más que una amistad con Fito, Moria no quiso revelar más allá de lo que había dicho. “No sé si está enamorada”, lanzó.

La diva, igualmente, se mostró sorprendida por la dedicatoria que le hizo Fito Páez a su hija en el día de su cumpleaños. “Les aseguro que sé lo mismo que ustedes. La foto sí me sorprendió. Hasta ahora todo era chiquito, pero me gustó mucho lo que le puso ella, eso de ‘podés dejar de hacerme bien’”, afirmó.