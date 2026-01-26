"
Moria Casán rompió el silencio sobre los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala: "Se aman"

La conductora dio detalles en su programa sobre la relación que une a su hija con el cantante.

Moria Casán habló de los rumores de romance que explotaron este fin de semana entre su hija, Sofía Gala, y el cantante Fito Páez.

En su ciclo La mañana de Moria (eltrece), la conductora expresó que la actriz y el músico “se aman” y que desde hace años que son amigos. La diva ni ratificó ni negó una relación más allá de esa amistad que, se sabe, tienen desde hace tiempo.

“Lo que puedo decir es que se aman. Se respetan, se quieren y tienen una amistad de hace añares”, explicó Moria acerca de lo que une a Sofía Gala y Fito Páez.

La conductora, además, se mostró un poco dubitativa de confirmar o no una presunta relación que podrían tener por cómo es Sofía. “Mi hija es muy privada. Me cuesta mucho de hablar con ella de sus cosas emocionales”, remarcó.

Moria sí confirmó que su hija y el cantante estuvieron de vacaciones juntos en Brasil, algo que también trascendió en las últimas horas.

“Me gusta como Rodolfo trata a las mujeres de una forma especial. Es como un mentor. Es extraordinario. Creo que es un hombre que la protege. A Sofía es difícil protegerla”, remarcó la conductora.

Cuando le insistieron a Moria sobre si Sofía tiene más que una amistad con Fito, Moria no quiso revelar más allá de lo que había dicho. “No sé si está enamorada”, lanzó.

La diva, igualmente, se mostró sorprendida por la dedicatoria que le hizo Fito Páez a su hija en el día de su cumpleaños. “Les aseguro que sé lo mismo que ustedes. La foto sí me sorprendió. Hasta ahora todo era chiquito, pero me gustó mucho lo que le puso ella, eso de ‘podés dejar de hacerme bien’”, afirmó.

