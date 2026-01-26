Una app sanjuanina busca proteger a víctimas de violencia con alertas y GPS

Embed - Una innovadora app para proteger a víctimas de violencia de género

La plataforma permite geolocalizar en tiempo real tanto a la víctima como al agresor, emitir alertas automáticas ante situaciones de riesgo y activar señales SOS directamente desde el celular de la persona protegida. El sistema se integra con dispositivos comerciales que portan los agresores y con los teléfonos móviles de las víctimas.

Uno de los aspectos más destacados del desarrollo es que supera el esquema de los sistemas duales tradicionales, ya que no se limita a vincular a una sola víctima con un agresor. La solución permite que un mismo agresor esté asociado a más de una víctima, lo que amplía el alcance del control y mejora las herramientas de prevención.

“Este software permite identificar la posición de ambas personas, agredido y agresor, y generar alertas de SOS desde una aplicación que la víctima tiene en su celular”, explicó Agustina Garcés, directora de Thorus – Proyecto Wardian.

Según detalló, el proyecto fue financiado mediante dos desembolsos de $5 millones cada uno, lo que permitió completar todo el desarrollo tecnológico del sistema. “Con ese monto se logró hacer el desarrollo de los algoritmos y las aplicaciones de celulares para poder realizar la vinculación de la víctima con los dispositivos que portan los agresores”, indicó.

Además, Garcés subrayó la diferencia con los sistemas existentes: “La ventaja de este sistema es que el agresor puede estar vinculado a más de una víctima. A diferencia del sistema dual que se usa actualmente en algunas provincias, que solo puede relacionar una víctima y un agresor”.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la herramienta fortalece el sistema de prevención, mejora la capacidad de respuesta ante emergencias y aporta una solución tecnológica con potencial de replicabilidad a nivel nacional.

Con esta iniciativa, San Juan se posiciona como una de las provincias que aplica innovación tecnológica al abordaje de la violencia familiar, articulando políticas públicas, justicia y desarrollo tecnológico local.