Una app sanjuanina busca proteger a víctimas de violencia con alertas y GPS
El sistema utiliza geolocalización en tiempo real y alertas SOS. Fue creado por un equipo local y ya se encuentra operativo, con apoyo del programa Economía del Conocimiento.
Un equipo sanjuanino desarrolló un software destinado a proteger a víctimas de violencia doméstica y violencia contra las mujeres, mediante una aplicación móvil con geolocalización y alertas de emergencia. El sistema ya se encuentra en funcionamiento y fue impulsado desde la Dirección de Economía del Conocimiento.
El desarrollo estuvo a cargo de la empresa Thorus, a través del proyecto Wardian, y contó con un Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, en el marco del programa Economía del Conocimiento, dependiente del Ministerio de Producción.
Gracias a ese financiamiento, se diseñaron los algoritmos del sistema, las aplicaciones móviles y los mecanismos de vinculación entre víctimas y agresores, especialmente en casos donde existen restricciones perimetrales dictadas por la Justicia.
La plataforma permite geolocalizar en tiempo real tanto a la víctima como al agresor, emitir alertas automáticas ante situaciones de riesgo y activar señales SOS directamente desde el celular de la persona protegida. El sistema se integra con dispositivos comerciales que portan los agresores y con los teléfonos móviles de las víctimas.
Uno de los aspectos más destacados del desarrollo es que supera el esquema de los sistemas duales tradicionales, ya que no se limita a vincular a una sola víctima con un agresor. La solución permite que un mismo agresor esté asociado a más de una víctima, lo que amplía el alcance del control y mejora las herramientas de prevención.
“Este software permite identificar la posición de ambas personas, agredido y agresor, y generar alertas de SOS desde una aplicación que la víctima tiene en su celular”, explicó Agustina Garcés, directora de Thorus – Proyecto Wardian.
Según detalló, el proyecto fue financiado mediante dos desembolsos de $5 millones cada uno, lo que permitió completar todo el desarrollo tecnológico del sistema. “Con ese monto se logró hacer el desarrollo de los algoritmos y las aplicaciones de celulares para poder realizar la vinculación de la víctima con los dispositivos que portan los agresores”, indicó.
Además, Garcés subrayó la diferencia con los sistemas existentes: “La ventaja de este sistema es que el agresor puede estar vinculado a más de una víctima. A diferencia del sistema dual que se usa actualmente en algunas provincias, que solo puede relacionar una víctima y un agresor”.
Desde el Gobierno provincial destacaron que la herramienta fortalece el sistema de prevención, mejora la capacidad de respuesta ante emergencias y aporta una solución tecnológica con potencial de replicabilidad a nivel nacional.
Con esta iniciativa, San Juan se posiciona como una de las provincias que aplica innovación tecnológica al abordaje de la violencia familiar, articulando políticas públicas, justicia y desarrollo tecnológico local.