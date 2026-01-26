A dos días del temporal que azotó a la provincia, el departamento Zonda muestra las cicatrices más profundas del fenómeno climático. Un recorrido de sanjuan8.com por la zona de calle Las Moras, camino al Dique Punta Negra, permitió dimensionar la magnitud del desastre en un exclusivo loteo privado de la zona.
Zonda bajo el barro: casas destruidas y un auto enterrado tras la creciente
La creciente arrasó con casas de fin de semana, piletas y maquinaria en la zona de calle Las Moras. Un auto quedó enterrado por el lodo y los daños materiales son incalculables.