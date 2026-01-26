"
Zonda bajo el barro: casas destruidas y un auto enterrado tras la creciente

La creciente arrasó con casas de fin de semana, piletas y maquinaria en la zona de calle Las Moras. Un auto quedó enterrado por el lodo y los daños materiales son incalculables.

A dos días del temporal que azotó a la provincia, el departamento Zonda muestra las cicatrices más profundas del fenómeno climático. Un recorrido de sanjuan8.com por la zona de calle Las Moras, camino al Dique Punta Negra, permitió dimensionar la magnitud del desastre en un exclusivo loteo privado de la zona.

El panorama es impactante: lo que antes eran cuidados jardines y zonas de descanso, hoy son montículos de barro y piedras. La fuerza del agua y el lodo derribó cierres perimetrales de fincas y arrastró todo a su paso. Entre los daños más visibles se encuentran:

  • Viviendas: Varias casas de fin de semana sufrieron destrozos estructurales y el ingreso de lodo en su interior.

  • Vehículos y maquinaria: Un automóvil quedó completamente enterrado bajo el barro, mientras que pesadas maquinarias fueron desplazadas varios metros por la corriente.

  • Infraestructura: Numerosas piletas quedaron sepultadas bajo el sedimento y cartelería de la zona fue arrancada.

Los propietarios y visitantes que circulan hacia el perilago se ven sorprendidos por la violencia del fenómeno. Si bien aún no se ha realizado un balance oficial, los damnificados aseguran que las pérdidas económicas son "incalculables" debido al valor de las propiedades y el equipamiento dañado.

Las cuadrillas municipales y los propios dueños de los lotes trabajan en el lugar intentando rescatar pertenencias-

