La película de 2 horas y media con Charlize Theron en su papel más extraordinario

El elenco es otro de los grandes atractivos de la producción. Charlize Theron se destaca con un papel central, acompañada por Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie y Kerry Washington. La crítica elogió especialmente el trabajo de Paul Feig en la construcción estética y tonal del film, así como su capacidad para crear un universo propio dentro del cine fantástico.

Con una puesta en escena colorida, momentos siniestros y una narrativa que equilibra diversión y oscuridad, La escuela del bien y del mal se consolida como una de las propuestas más originales de Netflix para el público joven.

Netflix: de qué trata la película La escuela del bien y del mal

Basada en la exitosa colección de libros de Soman Chainani, esta épica aventura sigue a dos mejores amigas transportadas a una escuela mágica para futuros héroes y villanos de cuentos de hadas.

Charlize Theron es una glamurosa (aunque severa) maestra de villanos y Kerry Washington encarna a una alegre profesora de los futuros héroes de los cuentos en esta película fantástica ambientada en una escuela mágica.

Netflix: tráiler de la película La escuela del bien y del mal