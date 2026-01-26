El gobierno acordó incluir la "Ley Penal Juvenil" para bajar la edad de imputabilidad

image

En cuanto al convenio con el bloque regional de Europa, aunque inicialmente había trascendido que la Casa Rosada lo ingresaría a través de Diputados, ahora desde el oficialismo dejan entrever que el trámite comenzará en la Cámara alta. Mientras, le bajan el tono a la paralización del Parlamento Europeo en lo que respecta a la ratificación del pacto y reafirman su intención de intentar ser el primer país en validarlo internamente. En Balcarce 50 sostienen que no esperarán el pronunciamiento del tribunal europeo y aseguran que cuentan con los votos necesarios para sancionar el tratado.

Adorni arribó antes de las 9 a la Casa de Gobierno, en donde se reunió con el círculo chico de toma de decisiones elegido por el Presidente para terminar de cerrar la hoja de ruta legislativa antes del inicio del plazo extra convocado desde el próximo 2 de febrero y hasta fin de ese mes. El 1° de marzo comenzará el período ordinario de trabajo parlamentario en ambas cámaras, lo que será antecedido por la inauguración del año por parte del mandatario nacional.

En la administración de Milei saben que es fundamental nuclear voluntades entre los diputados y senadores díscolos, es decir que habrá que afinar el lápiz y sacar cuentas en lo que se conoce como "poroteo", que esta vez parece complejo pero no imposible. El fin es aunar criterios con los distintos sectores opositores dialoguistas y avanzar con la negociación por una única vía, para evitar gestiones paralelas que dificulten los acuerdos necesarios.

image

La meta del Ejecutivo es que, con el impulso de Bullrich al frente de las conversaciones, la reforma laboral y la modificación a la Ley de Glaciares se voten en el recinto del Senado, el 12 de febrero; para que ambas cuestiones pasen a la Cámara baja -liderada por Martín Menem- una semana después, es decir el 19 de febrero. Las cuentas estarían dadas en el primero, y confían en reunir un piso de 117 legisladores en el segundo caso.

Por otra parte, en esta última semana de enero también deberá estar lista la contrapropuesta que se presentará a los gobernadores aliados para atender los pedidos y calmar las tensiones generadas por los cambios tributarios incluidos en el proyecto que busca revocar la actual Ley de Contrato de Trabajo. El punto más álgido es la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, y ahí el Gobierno nacional evalúa opciones para menguar el impacto fiscal y político de esa decisión.

Una vez más, y replicando el éxito de la sanción del Presupuesto 2026, la apuesta es nuclear la estrategia de diálogo en la mesa política para evitar dispersión y sobresaltos de último momento. Mientras Bullrich y Menem hacen lo suyo en las cámaras del Parlamento, el ministro del Interior, Diego Santilli, es el encargado de las conversaciones directas con los gobernadores, lo que prevé intensificar aún más en los días previos al inicio de las sesiones extraordinarias.