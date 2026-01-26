Una creciente histórica arrasó con paradores y arrastró decenas de kayaks

Decenas de kayaks e hidropedales .

Tráileres de motos de agua.

Mobiliario de los paradores.

punta negra tres

Operativo de recuperación y limpieza

Tras el impacto, los trabajadores debieron emprender la difícil tarea de salir a buscar los elementos arrastrados y reubicar las instalaciones para poder operar. "Fue una tarea durísima reubicar todo para poder funcionar. Estuvimos limpiando el barro y ordenando el equipo que quedó disperso", señalaron desde el sector.

A pesar de que el escenario el sábado por la mañana era desolador, el esfuerzo de los prestadores permitió que tanto el sábado como el domingo las actividades fueran normales para los visitantes sanjuaninos.

Trabajos pendientes

Aunque los servicios náuticos y gastronómicos se prestaron con regularidad durante el fin de semana, informaron que aún continúan ordenando las instalaciones. El personal sigue trabajando en la remoción de sedimentos y en el acondicionamiento final de los paradores para recuperar la fisonomía previa a este temporal, calificado por los lugareños como uno de los más intensos de los últimos años.