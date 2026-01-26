Lo que parecía una jornada tranquila de verano terminó en caos el pasado viernes por la noche en el departamento Zonda. Una creciente de dimensiones inéditas bajó por la Quebrada de las Flechas, afectando gravemente a los paradores ubicados en la zona del perilago y las áreas de servicios náuticos del dique Punta Negra.
Una creciente histórica arrasó con paradores y arrastró decenas de kayaks
El fenómeno sorprendió a los prestadores turísticos el viernes por la noche. A pesar de los daños materiales y el barro, trabajaron a contra reloj para normalizar los servicios durante el fin de semana.