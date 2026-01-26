"
Una creciente histórica arrasó con paradores y arrastró decenas de kayaks

El fenómeno sorprendió a los prestadores turísticos el viernes por la noche. A pesar de los daños materiales y el barro, trabajaron a contra reloj para normalizar los servicios durante el fin de semana.

Lo que parecía una jornada tranquila de verano terminó en caos el pasado viernes por la noche en el departamento Zonda. Una creciente de dimensiones inéditas bajó por la Quebrada de las Flechas, afectando gravemente a los paradores ubicados en la zona del perilago y las áreas de servicios náuticos del dique Punta Negra.

Punta Negra dos

"Nunca hubo una creciente tan grande"

Los prestadores locales relataron que la situación fue crítica. "Nos vinimos tarde y no bajaba agua, pero de repente bajó la creciente. Corría un fuerte viento norte desde el Cerro La Sal que giró las embarcaciones y las puso de espaldas", explicaron sobre el inicio del desastre.

El agua, acompañada de barro y troncos, arrastró a su paso:

  • Decenas de kayaks e hidropedales.

  • Tráileres de motos de agua.

  • Mobiliario de los paradores.

punta negra tres

Operativo de recuperación y limpieza

Tras el impacto, los trabajadores debieron emprender la difícil tarea de salir a buscar los elementos arrastrados y reubicar las instalaciones para poder operar. "Fue una tarea durísima reubicar todo para poder funcionar. Estuvimos limpiando el barro y ordenando el equipo que quedó disperso", señalaron desde el sector.

A pesar de que el escenario el sábado por la mañana era desolador, el esfuerzo de los prestadores permitió que tanto el sábado como el domingo las actividades fueran normales para los visitantes sanjuaninos.

Trabajos pendientes

Aunque los servicios náuticos y gastronómicos se prestaron con regularidad durante el fin de semana, informaron que aún continúan ordenando las instalaciones. El personal sigue trabajando en la remoción de sedimentos y en el acondicionamiento final de los paradores para recuperar la fisonomía previa a este temporal, calificado por los lugareños como uno de los más intensos de los últimos años.

