El pasaporte argentino, en su mejor posición histórica en el ranking mundial
Argentina se ubicó en el puesto 16 del ranking global de pasaportes más poderosos para 2026, lo que permite ingresar sin visa previa a 169 destinos. Es el mejor desempeño histórico del documento nacional y una mejora respecto de 2025.
El pasaporte argentino logró en 2026 su mejor ubicación histórica dentro del ranking internacional que mide el poder de los documentos de viaje. Con el puesto 16 a nivel mundial, los ciudadanos argentinos pueden acceder a 169 países y territorios sin necesidad de tramitar una visa previa.
Este resultado iguala la marca alcanzada en 2024 y mejora el desempeño del año pasado, cuando Argentina había quedado en el puesto 17. La evolución contrasta con el peor registro del país, ocurrido en 2010, cuando el pasaporte nacional cayó hasta la posición 26 del listado global.
La mejora refleja una mayor capacidad de movilidad internacional y consolida al pasaporte argentino como uno de los más valorados de América Latina.
En la cima del índice mundial se mantiene Singapur, que por tercer año consecutivo encabeza la clasificación. Su pasaporte permite el ingreso libre a 192 destinos, el número más alto registrado hasta el momento.
El segundo lugar es compartido por Japón y Corea del Sur, cuyos ciudadanos pueden viajar sin visa a 188 países. En el tercer escalón aparece un grupo de países europeos integrado por España, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Suiza, con acceso a 186 destinos. Estos resultados reflejan políticas exteriores activas y altos niveles de estabilidad institucional.
Cómo se elabora el ranking
El índice se construye a partir de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y evalúa cuántos destinos pueden visitarse sin visa previa. Cada país suma un punto por cada territorio al que se puede ingresar libremente, y la tabla se actualiza todos los años según los cambios en acuerdos bilaterales y multilaterales.
Factores como la seguridad interna, la estabilidad política, la confianza internacional y la actividad diplomática influyen directamente en la posición de cada nación.
La otra cara: las mayores restricciones
En el extremo opuesto del ranking aparece Afganistán, que vuelve a ocupar el último lugar, con acceso sin visa a apenas 24 destinos. Otros países con fuertes limitaciones son Siria, Irak y Pakistán, afectados por conflictos internos, sanciones internacionales y aislamiento diplomático.
Estas brechas muestran una marcada desigualdad en la movilidad internacional y funcionan como un indicador indirecto del grado de integración económica y política de cada país.
Más allá del impacto turístico, la posición en este ranking es observada por gobiernos, empresas y organismos internacionales como una señal de confianza global, apertura económica y capacidad de inserción internacional.
En ese contexto, el lugar alcanzado por Argentina en 2026 consolida una tendencia positiva y refuerza las oportunidades para viajes, estudios, negocios y vínculos comerciales en el exterior.