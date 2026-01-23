Netflix estrenó una película basada en hechos reales que es furor

Dirigida por Stefano Lodovichi, la película tiene una duración de 1 hora y 50 minutos y está inspirada en la novela de Nicola Biondo y Massimo Veneziano. El film reconstruye una trama marcada por la manipulación, el engaño y el trasfondo político de una Italia convulsionada, apoyándose en sucesos reales que sacudieron al país y dejaron huella en su historia reciente.

Con una puesta en escena cuidada y un relato tenso, El falsario se suma a la tendencia de Netflix de apostar por historias basadas en hechos reales, ofreciendo una mirada profunda sobre el crimen, la mentira y la obsesión por burlar al poder. Una película ideal para quienes disfrutan de relatos intensos y realistas con fuerte anclaje histórico.