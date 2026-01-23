"
Netflix estrenó una película basada en hechos reales que es furor

Es una producción italiana basada en hechos reales que acaba de estrenar en Netflix. Ya arrasa entre las series y películas dramáticas de la plataforma

El falsario ya se estrenó en Netflix y rápidamente se posicionó como una de las propuestas más atractivas dentro del catálogo de series y películas basadas en hechos reales. La producción italiana llegó a la plataforma este viernes 23 de enero de 2026, atrapando a los espectadores con una historia que combina suspenso histórico y drama criminal.

Dirigida por Stefano Lodovichi, la película tiene una duración de 1 hora y 50 minutos y está inspirada en la novela de Nicola Biondo y Massimo Veneziano. El film reconstruye una trama marcada por la manipulación, el engaño y el trasfondo político de una Italia convulsionada, apoyándose en sucesos reales que sacudieron al país y dejaron huella en su historia reciente.

Con una puesta en escena cuidada y un relato tenso, El falsario se suma a la tendencia de Netflix de apostar por historias basadas en hechos reales, ofreciendo una mirada profunda sobre el crimen, la mentira y la obsesión por burlar al poder. Una película ideal para quienes disfrutan de relatos intensos y realistas con fuerte anclaje histórico.

Netflix: de qué trata la película El falsario

La sinopsis oficial sobre la película El falsario versa: “Un artista en ciernes se convierte en un experto falsario para bandas criminales en la Roma de los años setenta. Drama inspirado en hechos reales”.

La película está ambientada en la Roma de los años setenta. Toni (Pietro Castellitto) llega a la ciudad con el sueño de convertirse en un gran artista, pero pronto comienza a deslizarse por una peligrosa pendiente que lo llevará a convertirse en el más grande de los falsificadores, trabajando para varias bandas criminales de la capital.

Reparto de El falsario, película de Netflix

Pietro Castellitto

Giulia Michelini

Andrea Arcangeli

Pierluigi Gigante

Aurora Giovinazzo

Edoardo Pesce

Claudio Santamaria

Dónde ver la película El falsario, según la zona geográfica

-Latinoamérica: la película El falsario se puede ver en Netflix.

-Estados Unidos: la película El falsario se puede ver en Netflix.

-España: la película El falsario se puede ver en Netflix.

