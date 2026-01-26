Costos, importaciones y empleo: el desafío de la industria sanjuanina en 2026
El inicio de 2026 encuentra a la industria de San Juan atravesando un escenario complejo, marcado por la caída de la actividad en varios rubros, altos costos y un contexto nacional adverso. Aun así, las empresas buscan sostener la producción y el empleo mientras apuestan a mejorar eficiencia y competitividad.
El comienzo del año dejó un panorama desafiante para la industria sanjuanina. La actividad productiva muestra señales de debilidad en distintos sectores, en línea con lo que ocurre a nivel nacional, aunque el entramado industrial local intenta mantenerse en marcha en un contexto económico exigente.
Los rubros más golpeados en este inicio de 2026 son el textil, el calzado, la industria metalmecánica y aquellos vinculados a la construcción, que arrastran una menor demanda y dificultades para sostener los niveles de producción. A pesar de ese escenario, desde el sector industrial destacan que muchas empresas continúan operando, incluso con márgenes muy ajustados, para no frenar la actividad ni perder puestos de trabajo.
En ese marco, uno de los principales ejes de preocupación pasa por la competitividad. La apertura de importaciones, los altos costos logísticos y la presión impositiva aparecen como factores que impactan de lleno en la estructura de costos de las industrias locales. Frente a ese panorama, el sector privado viene enfocándose en mejorar procesos internos, apuntando a ganar eficiencia y productividad como forma de sostenerse en el mercado.
Desde la Unión Industrial de San Juan remarcan que, si bien hay variables macroeconómicas que exceden a las empresas, el trabajo puertas adentro se centra en optimizar recursos, reducir costos operativos y sostener la actividad con las herramientas disponibles. La eficiencia productiva se convirtió en una prioridad para atravesar el actual contexto.
Expectativas puestas en la minería
En materia de empleo, el balance del último año dejó cifras negativas, con caída en la producción y pérdida de puestos laborales en algunos sectores. Sin embargo, el sector industrial observa con expectativa el desarrollo de la actividad minera, que podría comenzar a generar demanda y traccionar a proveedores y servicios vinculados.
San Juan, con un perfil productivo fuertemente ligado a la minería, espera que los proyectos en marcha y los que podrían activarse durante 2026 impulsen movimiento en la industria local, generando oportunidades tanto en la fabricación como en los servicios asociados.
El rol del Estado y el diálogo institucional
Desde el sector industrial insisten en la necesidad de profundizar el diálogo con los gobiernos provincial y nacional para avanzar en mejoras impositivas y condiciones que permitan sostener el empleo y la producción. El planteo apunta a generar un marco más previsible que ayude a las empresas a planificar y atravesar un año que se anticipa complejo.
En ese sentido, destacan que el sostenimiento de la industria no solo impacta en la economía, sino también en el empleo y el desarrollo productivo de la provincia, en un contexto donde cada decisión resulta clave para mantener en pie al entramado industrial sanjuanino.