Costos, importaciones y empleo: el desafío de la industria sanjuanina en 2026

image

Desde la Unión Industrial de San Juan remarcan que, si bien hay variables macroeconómicas que exceden a las empresas, el trabajo puertas adentro se centra en optimizar recursos, reducir costos operativos y sostener la actividad con las herramientas disponibles. La eficiencia productiva se convirtió en una prioridad para atravesar el actual contexto.

Expectativas puestas en la minería

En materia de empleo, el balance del último año dejó cifras negativas, con caída en la producción y pérdida de puestos laborales en algunos sectores. Sin embargo, el sector industrial observa con expectativa el desarrollo de la actividad minera, que podría comenzar a generar demanda y traccionar a proveedores y servicios vinculados.

image

San Juan, con un perfil productivo fuertemente ligado a la minería, espera que los proyectos en marcha y los que podrían activarse durante 2026 impulsen movimiento en la industria local, generando oportunidades tanto en la fabricación como en los servicios asociados.

El rol del Estado y el diálogo institucional

Desde el sector industrial insisten en la necesidad de profundizar el diálogo con los gobiernos provincial y nacional para avanzar en mejoras impositivas y condiciones que permitan sostener el empleo y la producción. El planteo apunta a generar un marco más previsible que ayude a las empresas a planificar y atravesar un año que se anticipa complejo.

En ese sentido, destacan que el sostenimiento de la industria no solo impacta en la economía, sino también en el empleo y el desarrollo productivo de la provincia, en un contexto donde cada decisión resulta clave para mantener en pie al entramado industrial sanjuanino.