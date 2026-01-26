Anses confirmó los nuevos requisitos para la Ayuda Escolar 2026

Ayuda Escolar Anual: quiénes pueden acceder
Anses dijo que los requisitos están vinculados especialmente a la edad y a la escolaridad de los hijos. En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, el beneficio alcanza a quienes tengan entre 45 días de vida y 18 años y concurran a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.
Para los hijos con discapacidad no hay límite de edad. En estos casos, se admite la asistencia a instituciones estatales o privadas de enseñanza oficial o especial, talleres protegidos o de formación laboral, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por Anses.
Cómo realizar el trámite
La presentación del certificado escolar es obligatoria y debe hacerse todos los años. El trámite se realiza de manera online a través de Mi ANSES y puede completarse hasta el 31 de diciembre. Los pasos son los siguientes:
- Ingresar a Mi ANSES, sección “Hijos”, y seleccionar “Presentar un Certificado Escolar” para generar el formulario correspondiente para cada hijo.
- Generar el certificado y completar los datos solicitados.
- Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo, maestro particular o centro de rehabilitación para que lo completen y firmen.
- Volver a ingresar a Mi ANSES, ir a “Presentar un Certificado Escolar”, seleccionar “Subir Certificado” y cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o la computadora.