Anses confirmó los nuevos requisitos para la Ayuda Escolar 2026

Ayuda Escolar Anual: quiénes pueden acceder

Anses dijo que los requisitos están vinculados especialmente a la edad y a la escolaridad de los hijos. En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, el beneficio alcanza a quienes tengan entre 45 días de vida y 18 años y concurran a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad no hay límite de edad. En estos casos, se admite la asistencia a instituciones estatales o privadas de enseñanza oficial o especial, talleres protegidos o de formación laboral, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por Anses.

Cómo realizar el trámite

La presentación del certificado escolar es obligatoria y debe hacerse todos los años. El trámite se realiza de manera online a través de Mi ANSES y puede completarse hasta el 31 de diciembre. Los pasos son los siguientes: