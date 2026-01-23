Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras 19 años en pareja

“Ella lo habla más que él, él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor”, añadió el productor del ciclo.

La historia de amor de Facundo Arana con María Susini y la increíble propuesta de matrimonio en el Everest

Facundo Arana vivió muchos años una hermosa historia de amor con María Susini, madre de sus tres hijos. Su propuesta de casamiento fue en la cima del Monte Everest, a cinco mil metros de altura. Ya habían nacido India y los mellizos Yaco y Moro.

En 2007, apenas un año después de que se terminara su vínculo de una década con la actriz Isabel Macedo -en la actualidad pareja del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey-, Facundo Arana conoció a la modelo María Susini. Se la quisieron presentar dos amigos diferentes, asegurándole que “era la mujer perfecta para él”. Y cuando por fin se dio, fue amor a primera vista.

El primer encuentro resultó fallido. Cuando por invitación de uno de sus amigos viajó desde Mar del Plata -donde el actor estaba haciendo temporada- hasta Pinamar para conocerla, ella ya se había ido.

Para la presentación organizada por su otro amigo, habían armado un asado al mediodía. Y la candidata llegó más de dos horas tarde, porque se había caído mientras patinaba y se había lastimado mucho una mano.

Como él estaba acostumbrado a las heridas por sus aventuras al aire libre, le tomó la mano a María y le ofreció curarla. Le sacó el pañuelo y notó que tenía varios palitos clavados de manera muy profunda. Y sin pensarlo, le empezó a sacar los palitos.

Así contó el propio Facundo Arana ese momento mágico tiempo después: “Le empiezo a sacar los palitos porque había mucha sangre. Me sorprendo porque no grita. Cuando la miro, veo que le cae una lágrima con una sonrisa y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había enfermado, que me había partido un rayo. Yo la vi y supe que era ella. No nos preguntamos qué queríamos para la vida, simplemente se dio.”

En ese mismo momento le dijo todo lo que sentía, en pocas palabras. Según él mismo recordó en varias oportunidades, fue algo así: “Quiero vivir el resto de mi vida con vos, quiero que tengamos hijos y morirme al lado tuyo”. Ella sonrió y le prometió la familia que tienen.