Julieta Ortega rompió el silencio sobre los rumores de romance con Juan Román Riquelme

“Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. Así que, porque ya me lo preguntaron y casi que les puse la puerta en la cara y perdón por eso, pero no. No es cierto nada de lo que dijeron”, remarcó.

Una cronista de El Nueve que también estaba en la puerta del teatro donde trabaja Ortega le insistió que se multiplicó el rumor del supuesto romance. “Imaginate que estoy en Mar del Plata haciendo temporada y no podría estar iniciando un romance con nadie, salvo que sea alguien que esté acá”, enfatizó.

El periodista de eltrece fue incisivo. “Pero, ¿lo conocés? ¿Alguna vez te lo cruzaste?“, preguntó. ”Lo conozco como conozco a un montón de gente. Conocer a alguien es otra cosa. Eso", sintetizó Ortega, sin dar mayores detalles.

“Desde que salió el rumores, ¿te llamó la atención el nombre?“, preguntó una de las periodistas. ”Me escribió alguien por WhatsApp, un periodista que no sé quién es, y le dije no, que de ninguna manera. Pero tampoco quiero ampliar nada porque no sé, me da un poco de pudor hablar de alguien que no tiene que ver conmigo", sentenció.

En ese momento, el movilero de Puro Show (eltrece) fue puntilloso con la consulta que le hizo. El rumor que se esparció decía que presuntamente Riquelme la habría ido a buscar por la casa a Ortega, lo que disparó los comentarios. “O sea, ¿nunca habría pasado por tu casa, como se dice?“, indagó el cronista.

Sorprendida por la pregunta, Julieta Ortega lo negó y repitió varias veces “no”, sin dar más datos. “¿Por qué crees que sale este rumor?“, buscó saber el cronista. ”No tengo la menor idea. Estoy sorpresa como ustedes, no sé, no sé, no tengo idea", cerró.