El gesto de Fito Páez que confirmaría el romance con Sofía Gala

Ella, por su parte, le respondió con unas tiernas palabras. “Te lo digo de nuevo: ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

Por el momento, solo hubo intercambio en redes y no se han fotografiado en eventos públicos que confirmen el romance.

Quién fue la última pareja de Fito Páez

Eugenia Kolodziej es una actriz argentina de 35 años. Su relación con Fito Páez, de 62 años, comenzó hace más de una década y se caracterizó por un acompañamiento mutuo en sus respectivas carreras. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2025.

Según se contó, en aquel entonces, en LAM, la mudanza de Kolodziej a Madrid habría sido el motivo de la separación. Ella decidió instalarse en España para impulsar su carrera artística.

“Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, afirmó Pepe Ochoa, periodista del ciclo de América.