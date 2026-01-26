Un jubilado de 71 años mató de un disparo en el cuello a su hijo

Luego de recibir el disparo, Ezequiel logró caminar unos 50 metros antes de desplomarse en la calle. Personal de la Policía Científica de la Bonaerense trabajó en el lugar y luego trasladó el cuerpo a la morgue para la autopsia.

Mientras tanto, los investigadores relevaron las cámaras de seguridad de la zona y tomaron declaraciones a vecinos y testigos para reconstruir el violento episodio.

Raúl fue detenido por la Policía y quedó imputado en una causa por homicidio en contexto de violencia familiar, de acuerdo a lo que informaron medios locales.

La Justicia intenta determinar si actuó en legítima defensa o si fue un homicidio simple. Para eso, serán clave los resultados de la autopsia y los testimonios recolectados en las próximas horas.

El caso quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFI N°4 de Pinamar, y del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.