Jimena Barón impactó a sus fans en redes sociales al posar en topless y ropa interior

La exposición de aspectos personales es una constante en el vínculo de la cantante con su comunidad digital. Meses atrás, la cantante compartió reflexiones sobre la crianza de sus hijos, la rutina cotidiana y los cambios que la llegada de Arturo introdujo en su relación con Matías Palleiro.

En una serie de historias, Barón contó que el cansancio acumulado y los horarios de su hijo menor modificaron los momentos de intimidad de la pareja. Arturo, según relató, suele dormirse cerca de las 12 de la noche, una dinámica que limita el descanso en la casa.

“Yo a mi marido lo amo y es hermoso, me imagino todo lo que quiero que me haga, pero soy el meme de la mujer tirada en la cama”, expresó la artista. Luego aclaró que el deseo permanece, aunque el agotamiento pesa cuando intenta trasladarlo a la vida cotidiana.

La cantante también comparó su experiencia actual con la maternidad que vivió junto a Morrison, conocido como Momo. Mientras veía jugar a Arturo, de 1 año y 2 meses, admitió que dejó atrás parte del nivel de control que mantenía con su primer hijo y apeló al humor para describir el cambio de energía: “Yo era una pantera, una loba, y ahora más bien soy una iguana”.

En otro aspecto de su vida íntima, a principios de octubre, Jimena Barón compartió la noticia de que ella y su familia adoptaron a una perrita. Sin embargo, más allá de mostrar el día a día de su crecimiento, este viernes, la actriz reveló que la mascota está embarazada.

La noticia surgió durante una consulta veterinaria que Barón registró y compartió con sus seguidores. En el video se escucha a la profesional realizar una ecografía a Lucy mientras la actriz intenta procesar lo que ve en la pantalla. “No, no estamos para esto”, reaccionó en los primeros segundos, sorprendida por el resultado del estudio.