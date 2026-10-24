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FNS 2026: actuarán Tan Biónica, Turf, Calamaro, Torres, Leiva y Desakta2

Bajo la temática "Parque Triásico", la fiesta reunirá a Tan Biónica, Turf, Andrés Calamaro, Diego Torres, La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2. La venta anticipada comenzó este sábado al mediodía a través de Ticketek desde $15.000.

El Gobierno provincial confirmó la nómina completa de artistas nacionales que encabezarán la Fiesta Nacional del Sol 2026, la cual se desarrollará entre el 20 y el 22 de noviembre bajo la temática "Parque Triásico" en el predio del Estadio del Bicentenario. La articulación de la grilla combinó referentes del rock, la canción popular y el cuarteto, con una logística financiada mediante sponsors privados y recaudación de boletería.

La jornada de apertura del viernes 20 de noviembre estará dedicada al rock y el pop nacional, con las actuaciones estelares de la banda Turf y de Tan Biónica, encabezada por Chano Moreno Charpentier. En tanto, la noche del sábado 21 reunirá en el escenario a Andrés Calamaro y Diego Torres, dos figuras consagratorias que repasarán sus mayores éxitos. El cierre del domingo 22 estará reservado a la música popular con los shows de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y el grupo de cuarteto Desakta2.

En paralelo con el anuncio artístico, la organización confirmó la apertura de la venta anticipada de entradas a través del portal Ticketek, con tarifas promocionales de preventa vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive. Asimismo, se contempló un beneficio de hasta 6 cuotas sin interés para clientes del Banco San Juan, sumado a cupos de gratuidad para jubilados y personas con discapacidad que podrán tramitarse de manera presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario a partir del 6 de noviembre.

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