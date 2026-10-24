El Gobierno provincial confirmó la nómina completa de artistas nacionales que encabezarán la Fiesta Nacional del Sol 2026, la cual se desarrollará entre el 20 y el 22 de noviembre bajo la temática "Parque Triásico" en el predio del Estadio del Bicentenario. La articulación de la grilla combinó referentes del rock, la canción popular y el cuarteto, con una logística financiada mediante sponsors privados y recaudación de boletería.
FNS 2026: actuarán Tan Biónica, Turf, Calamaro, Torres, Leiva y Desakta2
Bajo la temática "Parque Triásico", la fiesta reunirá a Tan Biónica, Turf, Andrés Calamaro, Diego Torres, La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2. La venta anticipada comenzó este sábado al mediodía a través de Ticketek desde $15.000.