ANSES pagará el aguinaldo en diciembre con un extra por Reparación Histórica

Desde el organismo previsional aclararon que esta liquidación no constituye un bono de emergencia ni un haber extra de carácter masivo. Por el contrario, representa la porción proporcional del aguinaldo vinculada al reajuste de los haberes dispuesto por el programa de Reparación Histórica (Ley 27.260), normativa que permitió actualizar las jubilaciones de quienes habían iniciado juicios de reajuste o cumplían los requisitos estipulados.

Para verificar si le corresponde la acreditación de este componente, el beneficiario debe revisar de forma individual su comprobante de pago a través de la plataforma Mi ANSES, accediendo a la solapa "Jubilaciones y Pensiones" y seleccionando "Consultar recibos de haberes". El cálculo general del aguinaldo se mantiene sobre la pauta reglamentaria del 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre.