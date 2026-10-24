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ANSES pagará el aguinaldo en diciembre con un extra por Reparación Histórica

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados y pensionados.

De cara al cierre del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los detalles del pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para el sector pasivo. Dentro de los recibos correspondientes al mes de diciembre, un grupo específico de beneficiarios percibirá el concepto denominado "Aguinaldo Reparación Histórica".

Desde el organismo previsional aclararon que esta liquidación no constituye un bono de emergencia ni un haber extra de carácter masivo. Por el contrario, representa la porción proporcional del aguinaldo vinculada al reajuste de los haberes dispuesto por el programa de Reparación Histórica (Ley 27.260), normativa que permitió actualizar las jubilaciones de quienes habían iniciado juicios de reajuste o cumplían los requisitos estipulados.

Para verificar si le corresponde la acreditación de este componente, el beneficiario debe revisar de forma individual su comprobante de pago a través de la plataforma Mi ANSES, accediendo a la solapa "Jubilaciones y Pensiones" y seleccionando "Consultar recibos de haberes". El cálculo general del aguinaldo se mantiene sobre la pauta reglamentaria del 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre.

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