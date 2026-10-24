De cara al cierre del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los detalles del pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para el sector pasivo. Dentro de los recibos correspondientes al mes de diciembre, un grupo específico de beneficiarios percibirá el concepto denominado "Aguinaldo Reparación Histórica".
ANSES pagará el aguinaldo en diciembre con un extra por Reparación Histórica
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados y pensionados.