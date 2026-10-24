España se rinde ante Messi luego de recibir el Premio Princesa de Asturias

Los diarios deportivos de mayor tirada pusieron al capitán argentino en lo más alto de sus primeras páginas. Mundo Deportivo lo definió como “Príncipe Leo”, enfatizando que se convirtió en el primer futbolista en la historia del galardón en recibirlo a título individual. Por su parte, la portada de Marca tituló “Messi se corona”, acompañando una imagen del diez con su pergamino ante un auditorio colmado por la realeza y personalidades de la cultura internacional.

En Madrid, el diario AS sintetizó el evento bajo la consigna “Se ganó el respeto de todos”, ponderando la capacidad del astro para transformar las hazañas deportivas en algo cotidiano. A su vez, los periódicos de información general —como El País y La Vanguardia— ilustraron sus tapas con la postal de Messi junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor, reflejando el alcance institucional de una distinción que trascendió el plano estrictamente deportivo.