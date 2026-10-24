El histórico reconocimiento a Lionel Messi con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 generó una repercusión unánime en la prensa española. Los principales periódicos del país ibérico dedicaron sus portadas y editoriales al astro argentino tras la ceremonia de premiación realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo.
España se rinde ante Messi luego de recibir el Premio Princesa de Asturias
La entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes a Lionel Messi acaparó las portadas de los principales periódicos deportivos y generalistas de España. Medios como Marca, Mundo Deportivo, Sport y El País destacaron al astro argentino por su impacto deportivo y humano, en una gala histórica celebrada en la ciudad de Oviedo.