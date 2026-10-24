Teatro gratis y feria artesanal para disfrutar este fin de semana

La grilla dará inicio este sábado a partir de las 20:00 hs con una función especial en el Cine Teatro Municipal, ubicado sobre calle Mitre 99 Oeste. El público podrá presenciar la puesta en escena de la obra teatral "Viejos, los trapos", una producción de artistas locales concebida para el disfrute de la comunidad.

Por su parte, la programación dominical se trasladará al predio del Centro Cultural Estación San Martín. Entre las 17:00 y las 21:00 hs, se desarrollará el encuentro "Plaza y Arte", una feria comercial y recreativa que reunirá a artesanos, manualistas y emprendedores sanjuaninos, sumando además oferta gastronómica e instalaciones recreativas infantiles como castillos inflables.