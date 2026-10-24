La Municipalidad de la Capital renovó sus alternativas culturales y de esparcimiento para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de propuestas de acceso gratuito durante el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de octubre.
Teatro gratis y feria artesanal para disfrutar este fin de semana
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó su agenda de actividades libres y gratuitas para este sábado 24 y domingo 25 de octubre. Las propuestas incluyen una velada teatral con producción local en el Cine Teatro Municipal y una feria de artesanos, manualistas y gastronomía para toda la familia en el Centro Cultural Estación San Martín.