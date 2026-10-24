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Teatro gratis y feria artesanal para disfrutar este fin de semana

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan presentó su agenda de actividades libres y gratuitas para este sábado 24 y domingo 25 de octubre. Las propuestas incluyen una velada teatral con producción local en el Cine Teatro Municipal y una feria de artesanos, manualistas y gastronomía para toda la familia en el Centro Cultural Estación San Martín.

La Municipalidad de la Capital renovó sus alternativas culturales y de esparcimiento para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de propuestas de acceso gratuito durante el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de octubre.

La grilla dará inicio este sábado a partir de las 20:00 hs con una función especial en el Cine Teatro Municipal, ubicado sobre calle Mitre 99 Oeste. El público podrá presenciar la puesta en escena de la obra teatral "Viejos, los trapos", una producción de artistas locales concebida para el disfrute de la comunidad.

Por su parte, la programación dominical se trasladará al predio del Centro Cultural Estación San Martín. Entre las 17:00 y las 21:00 hs, se desarrollará el encuentro "Plaza y Arte", una feria comercial y recreativa que reunirá a artesanos, manualistas y emprendedores sanjuaninos, sumando además oferta gastronómica e instalaciones recreativas infantiles como castillos inflables.

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Ambas iniciativas forman parte de las políticas de promoción cultural y reactivación de los espacios públicos municipales, con entrada totalmente libre y gratuita para los asistentes.

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