Julieta Prandi habló de su llegada a Brasil

"Estoy triste. Era parte de nuestro plan de luna de miel porque no me había tomado vacaciones y me había guardado estos días y dejé todo grabado en la radio. Y bueno, con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme. Fui tres días con mi amigo y después me quedé sola", comentó.

Y aclaró sobre su anuncio público del final de su matrimonio: "Mi posteo es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro. Yo me casé enamorada pero a veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas".

"No me lo esperaba y no me interesa tampoco hablar mal de Emanuel más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años y nos acompañamos tanto en la luz como en la sombra en todo momento", continuó Julieta Prandi.