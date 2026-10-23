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Julieta Prandi habló de su llegada a Brasil

Visiblemente conmovida por la situación personal que atraviesa, Julieta Prandi reconoció que ese viaje a Brasil era en principio su luna de miel con el artista tras la boda.

Julieta Prandi rompió el silencio en una entrevista para el programa LAM (América Tv) en su llegada a la Argentina después de unos días de vacaciones en Brasil.

La modelo y conductora habló a fondo sobre su sorpresiva separación del cantante a menos de un mes de aquel casamiento por civil después de hacer pública la noticia a través de un comunicado en las redes.

Visiblemente conmovida por la situación personal que atraviesa, Julieta Prandi reconoció que ese viaje a Brasil era en principio su luna de miel con el artista tras la boda.

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"Estoy triste. Era parte de nuestro plan de luna de miel porque no me había tomado vacaciones y me había guardado estos días y dejé todo grabado en la radio. Y bueno, con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme. Fui tres días con mi amigo y después me quedé sola", comentó.

Y aclaró sobre su anuncio público del final de su matrimonio: "Mi posteo es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro. Yo me casé enamorada pero a veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas".

"No me lo esperaba y no me interesa tampoco hablar mal de Emanuel más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años y nos acompañamos tanto en la luz como en la sombra en todo momento", continuó Julieta Prandi.

FUENTE: Primicias Ya

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