Julián Álvarez vivió momentos de muchísima tensión con los hinchas del Atlético de Madrid tras sus declaraciones durante el Mundial 2026. El futbolista argentino pidió ser transferido al Barcelona y generó un enorme revuelo. Algunos meses más tarde, el jugador nacido en Calchín se refirió al tema públicamente y pidió perdón a los fanáticos.
Julián Álvarez les pidió perdón a los hinchas del Atlético de Madrid por la polémica del mercado de pases
El delantero argentino volvió a convertir ante Deportivo La Coruña y se refirió a lo que ocurrió durante el último verano europeo tras pedir públicamente su traspaso al Barcelona.