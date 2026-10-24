Julián Álvarez les pidió perdón a los hinchas del Atlético de Madrid por la polémica del mercado de pases

Y agregó: “Sobre todo porque entiendo a la gente en el enojo. Yo también, como hincha, me hubiera enojado”.

Por otra parte, Julián remarcó sus buenos momentos en el Atlético: “Además, por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años y estas últimas semanas. Han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho”.

“Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo, que también le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Así que nada, a trabajar, que tenemos cosas muy importantes con el equipo”, completó con el objetivo de dejar este incidente atrás.

En estos meses, Julián vivió momentos de muchísima tensión, incluso con actitudes repudiables por parte de los fanáticos, pero pudo revertir esa situación y volver a recibir elogios.

Luego de una larga sequía de casi seis meses, Julián Álvarez volvió al gol el martes pasado por la Champions League y este sábado le volvió a dar la victoria a su equipo por La Liga.