Facundo Moyano a Moria: "Fui al programa con un whisky encima, sin dormir y deprimido"

Buscando rescatar el lado positivo de su polémica visita al estudio, Moyano le expresó a Moria Casán su gratitud por el trato recibido argumentando: “Y así todo me fui contento, porque como dijiste vos, hice una catarsis”.

Respecto a las acusaciones judiciales y las versiones contrapuestas que circulan sobre el episodio vivido esa madrugada en el barrio de Belgrano, el dirigente se mostró totalmente confiado en su inocencia. Manteniéndose firme frente a la posición de Candela Arizaga, Facundo Moyano le remarcó a la presentadora: “Y no dije mi verdad, dije la verdad. Lo tiene que decir la Justicia y creo que es evidente”.

Con esta filtración autorizada por la propia conductora, Moria Casán volvió a ubicarse en el centro de la escena, demostrando que en su living los famosos terminan confesando hasta sus secretos más oscuros.