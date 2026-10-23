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Facundo Moyano a Moria: "Fui al programa con un whisky encima, sin dormir y deprimido"

Acorralado por el revuelo mediático con Candela Arizaga, el político reconoció haber consumido alcohol y no haber dormido antes de la nota.

El culebrón judicial y mediático entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un capítulo explosivo que dejó a todos con la boca abierta. Sin ningún tipo de filtro, Moria Casán decidió sacar a la luz en pleno aire de La Mañana con Moria los audios privados que le envió el dirigente político.

Lejos de guardar el secreto, la conductora expuso el mensaje donde el propio protagonista detallaba el particular estado en el que asistió a aquella recordada entrevista televisiva. Sin tapujos sobre sus excesos antes de salir a la pantalla, Facundo Moyano le confesó a la conductora: “Moria, yo fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”.

La impactante revelación dejó al descubierto el nivel de colapso emocional que padecía el político en medio del escándalo por la restricción perimetral con Candela Arizaga. Sin embargo, en el mismo mensaje de voz, el dirigente valoró el espacio que le brindó la diva para desahogarse frente a las cámaras.

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Buscando rescatar el lado positivo de su polémica visita al estudio, Moyano le expresó a Moria Casán su gratitud por el trato recibido argumentando: “Y así todo me fui contento, porque como dijiste vos, hice una catarsis”.

Respecto a las acusaciones judiciales y las versiones contrapuestas que circulan sobre el episodio vivido esa madrugada en el barrio de Belgrano, el dirigente se mostró totalmente confiado en su inocencia. Manteniéndose firme frente a la posición de Candela Arizaga, Facundo Moyano le remarcó a la presentadora: “Y no dije mi verdad, dije la verdad. Lo tiene que decir la Justicia y creo que es evidente”.

Con esta filtración autorizada por la propia conductora, Moria Casán volvió a ubicarse en el centro de la escena, demostrando que en su living los famosos terminan confesando hasta sus secretos más oscuros.

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