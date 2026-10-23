El culebrón judicial y mediático entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un capítulo explosivo que dejó a todos con la boca abierta. Sin ningún tipo de filtro, Moria Casán decidió sacar a la luz en pleno aire de La Mañana con Moria los audios privados que le envió el dirigente político.
Facundo Moyano a Moria: "Fui al programa con un whisky encima, sin dormir y deprimido"
Acorralado por el revuelo mediático con Candela Arizaga, el político reconoció haber consumido alcohol y no haber dormido antes de la nota.