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Franco Colapinto largará 21° el Gran Premio de Estados Unidos de F1

El piloto argentino Franco Colapinto avanzó a la Q2 de la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas.

El piloto argentino Franco Colapinto afrontó la jornada de clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 sabiendo de antemano que debería largar desde los puestos del fondo en la grilla del Circuito de las Américas. A raíz de una penalización de 10 lugares impuesta por el reemplazo de componentes mecánicos en su monoplaza Alpine, el automovilista oriundo de Pilar iniciará la competencia dominical desde el casillero número 21.

En lo estrictamente deportivo, Colapinto completó una destacada actuación inicial al superar la Q1 con un tiempo de 1:35.898, superando por 71 milésimas a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. En la siguiente instancia (Q2), las complicaciones con el balance sobre las zonas bacheadas del trazado texano le impidieron pelear por el paso a la Q3. Gasly, por su parte, finalizó 11° pero avanzará al 10° cajón tras la sanción sobre el británico Arvid Lindblad.

De cara a la competencia principal de 56 vueltas, que se largará este domingo a las 17:00 (hora argentina), Colapinto expresó su expectativa de mantener un ritmo de carrera constante y con baja degradación de neumáticos que le permita avanzar posiciones. En la cima del clasificador, la atención estará puesta en el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien logró la pole position y dispone de oportunidades matemáticas para coronarse campeón mundial.OVACIÓN

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