El piloto argentino Franco Colapinto afrontó la jornada de clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 sabiendo de antemano que debería largar desde los puestos del fondo en la grilla del Circuito de las Américas. A raíz de una penalización de 10 lugares impuesta por el reemplazo de componentes mecánicos en su monoplaza Alpine, el automovilista oriundo de Pilar iniciará la competencia dominical desde el casillero número 21.
Franco Colapinto largará 21° el Gran Premio de Estados Unidos de F1
El piloto argentino Franco Colapinto avanzó a la Q2 de la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas.