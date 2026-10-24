Franco Colapinto largará 21° el Gran Premio de Estados Unidos de F1

En lo estrictamente deportivo, Colapinto completó una destacada actuación inicial al superar la Q1 con un tiempo de 1:35.898, superando por 71 milésimas a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. En la siguiente instancia (Q2), las complicaciones con el balance sobre las zonas bacheadas del trazado texano le impidieron pelear por el paso a la Q3. Gasly, por su parte, finalizó 11° pero avanzará al 10° cajón tras la sanción sobre el británico Arvid Lindblad.

De cara a la competencia principal de 56 vueltas, que se largará este domingo a las 17:00 (hora argentina), Colapinto expresó su expectativa de mantener un ritmo de carrera constante y con baja degradación de neumáticos que le permita avanzar posiciones. En la cima del clasificador, la atención estará puesta en el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien logró la pole position y dispone de oportunidades matemáticas para coronarse campeón mundial.OVACIÓN