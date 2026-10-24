Budín de vainilla con crumble de frutos rojos: una receta húmeda y crocante

El secreto para lograr un buen resultado está en no batir de más la masa y mantener fría la manteca del crumble para conseguir pequeñas migas crocantes durante la cocción. Si querés descubrir más ideas dulces, explorá estas recetas y probá también este crumble de frutos rojos con avena fácil de preparar, otra alternativa deliciosa para aprovechar estas frutas. ¡Manos a la obra!

1 Prepará el crumble.

2 En un recipiente, mezclá la harina con el azúcar. Incorporá la manteca fría cortada en cubitos y desmenuzala con las puntas de los dedos hasta obtener una textura arenosa, con pequeños grumos. Reservá en la heladera mientras preparás el budín.

3 Batí los huevos con el azúcar.

4 En un bowl, colocá los huevos y el azúcar. Batí durante 2 o 3 minutos, hasta conseguir una mezcla más clara. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla, e integrá bien.

5 Incorporá los ingredientes secos.

6 Tamizá la harina junto con el polvo de hornear y sumalos a la preparación líquida en dos partes. Mezclá suavemente hasta integrar, sin batir de más, para conservar una miga tierna.

7 Agregá los frutos rojos.

8 Mezclá los frutos rojos con una cucharada de harina para ayudar a distribuirlos en la masa. Incorporá la fruta con movimientos envolventes. Si usás frutos congelados, podés agregarlos directamente, sin descongelar.

9 Armá el budín.

10 Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Distribuí el crumble frío por toda la superficie, formando una capa irregular de migas.

11 Horneá y dejá enfriar.