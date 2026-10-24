Este budín de vainilla con crumble de frutos rojos es ideal para quienes disfrutan de la pastelería casera con un toque especial. La masa queda tierna y aromática, mientras que los frutos rojos aportan un contraste ligeramente ácido y el crumble suma una cubierta dorada y crocante. Podés prepararlo con frutillas, frambuesas, arándanos y moras, tanto frescos como congelados.
Budín de vainilla con crumble de frutos rojos: una receta húmeda y crocante
Un budín esponjoso, con aroma a vainilla, frutos rojos jugosos y una cubierta crocante que lo convierte en el acompañamiento ideal para el mate o el café. Una receta casera que combina distintas texturas en cada porción.