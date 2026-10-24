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Budín de vainilla con crumble de frutos rojos: una receta húmeda y crocante

Un budín esponjoso, con aroma a vainilla, frutos rojos jugosos y una cubierta crocante que lo convierte en el acompañamiento ideal para el mate o el café. Una receta casera que combina distintas texturas en cada porción.

Este budín de vainilla con crumble de frutos rojos es ideal para quienes disfrutan de la pastelería casera con un toque especial. La masa queda tierna y aromática, mientras que los frutos rojos aportan un contraste ligeramente ácido y el crumble suma una cubierta dorada y crocante. Podés prepararlo con frutillas, frambuesas, arándanos y moras, tanto frescos como congelados.

El secreto para lograr un buen resultado está en no batir de más la masa y mantener fría la manteca del crumble para conseguir pequeñas migas crocantes durante la cocción. Si querés descubrir más ideas dulces, explorá estas recetas y probá también este crumble de frutos rojos con avena fácil de preparar, otra alternativa deliciosa para aprovechar estas frutas. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

Para el budín

  • H2 huevos.
  • A150 g de azúcar.
  • A100 ml de aceite neutro.
  • L120 ml de leche.
  • E1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • H250 g de harina 0000.
  • P10 g de polvo de hornear.
  • F200 g de frutos rojos frescos o congelados.
  • H1 cucharada de harina extra para los frutos.

Para el crumble

  • H80 g de harina 0000.
  • A60 g de azúcar.
  • M50 g de manteca fría.
  • E1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.

Preparación

  • 1

    Prepará el crumble.

  • 2

    En un recipiente, mezclá la harina con el azúcar. Incorporá la manteca fría cortada en cubitos y desmenuzala con las puntas de los dedos hasta obtener una textura arenosa, con pequeños grumos. Reservá en la heladera mientras preparás el budín.

  • 3

    Batí los huevos con el azúcar.

  • 4

    En un bowl, colocá los huevos y el azúcar. Batí durante 2 o 3 minutos, hasta conseguir una mezcla más clara. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla, e integrá bien.

  • 5

    Incorporá los ingredientes secos.

  • 6

    Tamizá la harina junto con el polvo de hornear y sumalos a la preparación líquida en dos partes. Mezclá suavemente hasta integrar, sin batir de más, para conservar una miga tierna.

  • 7

    Agregá los frutos rojos.

  • 8

    Mezclá los frutos rojos con una cucharada de harina para ayudar a distribuirlos en la masa. Incorporá la fruta con movimientos envolventes. Si usás frutos congelados, podés agregarlos directamente, sin descongelar.

  • 9

    Armá el budín.

  • 10

    Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Distribuí el crumble frío por toda la superficie, formando una capa irregular de migas.

  • 11

    Horneá y dejá enfriar.

  • 12

    Llevá a horno precalentado a 170 °C durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga sin masa cruda. Si la superficie se dora demasiado rápido, cubrila con papel aluminio durante los últimos minutos. Dejá reposar 10 minutos antes de desmoldar y enfriá sobre una rejilla.

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