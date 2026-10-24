Charly García cumplió 75 y recupera uno de sus shows más ambiciosos: vuelve 60x60

Allí convivieron composiciones de Sui Generis, Serú Girán y su extensa carrera solista, construyendo una suerte de recorrido en vivo por varias décadas de música argentina.

Por qué Charly llamó 60x60 a aquel proyecto

Como suele ocurrir con García, el nombre escondía más de un significado. El propio músico lo explicó entonces con su particular lógica: “El 1° 60 es por los sixties. El 2° por mi edad. Hay como 60 temas, etc., etc. Es como siempre una ocurrencia mía”.

El resultado fueron nueve funciones y tres conciertos conceptuales que reunieron diferentes períodos de una obra que ya entonces había atravesado generaciones. Charly estuvo acompañado por The Prostitution y durante las presentaciones aparecieron invitados ligados profundamente a su historia y a la del rock argentino. Entre ellos estuvieron Fito Páez, Pedro Aznar, Juanse y Nito Mestre. También participaron, a través de voces en off, Graciela Borges y Juan Alberto Badía.

Un registro que durante años quedó ligado al formato físico

El material de 60x60 tuvo en su momento una edición limitada en formatos físicos. Ahora, quince años después, aquellos conciertos vuelven a circular en otro soporte.

Desde este viernes 23 de octubre, el registro audiovisual está disponible para Argentina, Uruguay y Paraguay a través de Flow, que tendrá la exhibición exclusiva del material.

La fecha suma además otra dimensión al lanzamiento: coincide con el año en el que Charly García llega a los 75 años, transformando la recuperación de aquellos conciertos en una nueva mirada sobre uno de los momentos más ambiciosos de su carrera en vivo.

También vuelve en vinilo y CD

El aniversario de 60x60 estará acompañado además por nuevas ediciones físicas. Se lanzarán dos box sets que reúnen los conciertos completos en tres LP dobles -seis vinilos de 180 gramos- o en tres CD.

Las ediciones incorporan además un libro, impresiones artísticas realizadas a partir de fotografías inéditas, la reproducción de un dibujo original de García y diferentes piezas de memorabilia.

Quince años separan al Charly que subió durante nueve noches al escenario del Gran Rex para celebrar sus 60 del músico que hoy llega a los 75. En el medio quedaron nuevas canciones, regresos, homenajes y una obra que continúa encontrando nuevas generaciones.