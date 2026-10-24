Un episodio de suma violencia conmocionó a los vecinos del departamento Pocito. Una mujer de 70 años, identificada por la Policía como de apellido Fuentes, resultó brutalmente agredida por dos delincuentes que la abordaron en la puerta de su propio domicilio.
Violento asalto a una anciana de 70 años en su casa de Pocito
Un violento asalto afectó a una jubilada de 70 años en el departamento Pocito. Dos delincuentes que se desplazaban en una moto tipo enduro la abordaron cuando cerraba la puerta de su vivienda sobre calle 6.