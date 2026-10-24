"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > anciana

Violento asalto a una anciana de 70 años en su casa de Pocito

Un violento asalto afectó a una jubilada de 70 años en el departamento Pocito. Dos delincuentes que se desplazaban en una moto tipo enduro la abordaron cuando cerraba la puerta de su vivienda sobre calle 6.

Un episodio de suma violencia conmocionó a los vecinos del departamento Pocito. Una mujer de 70 años, identificada por la Policía como de apellido Fuentes, resultó brutalmente agredida por dos delincuentes que la abordaron en la puerta de su propio domicilio.

El hecho se registró cuando la jubilada se disponía a cerrar el acceso principal de su vivienda, ubicada sobre calle 6 antes de la intersección con Vidart. En ese instante, dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta del tipo enduro detuvieron la marcha sorpresivamente y la abordaron sobre la vereda.

Sin darle tiempo a reaccionar, uno de los asaltantes tomó a la víctima del cuello e ingresó con ella a la fuerza hacia el interior del inmueble. Ya dentro de la propiedad, ambos malvivientes arremetieron contra la mujer a golpes de puño, exigiéndole la entrega de sus pertenencias y reduciendo sus posibilidades de defensa.

Te puede interesar...

Tras revolver las dependencias, los delincuentes lograron apoderarse de una suma de dinero en efectivo y de diversos objetos de valor, tras lo cual se dieron a la fuga velozmente en el rodado. Tras el alerta a las autoridades, personal policial acudió a la vivienda para asistir a la anciana e iniciar las actuaciones correspondientes orientadas a dar con el paradero de los autores.

Temas

Te puede interesar