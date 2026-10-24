Violento asalto a una anciana de 70 años en su casa de Pocito

El hecho se registró cuando la jubilada se disponía a cerrar el acceso principal de su vivienda, ubicada sobre calle 6 antes de la intersección con Vidart. En ese instante, dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta del tipo enduro detuvieron la marcha sorpresivamente y la abordaron sobre la vereda.

Sin darle tiempo a reaccionar, uno de los asaltantes tomó a la víctima del cuello e ingresó con ella a la fuerza hacia el interior del inmueble. Ya dentro de la propiedad, ambos malvivientes arremetieron contra la mujer a golpes de puño, exigiéndole la entrega de sus pertenencias y reduciendo sus posibilidades de defensa.