La gran noticia de Netflix en el cumpleaños de Charly García

La noticia llegó acompañada por imágenes de Charly tomadas por la fotógrafa Nora Lezano, además de un video registrado en las oficinas de Netflix y un mensaje del propio artista. La participación directa del músico aparece como uno de los aspectos centrales de la producción: será él quien ponga voz a distintos momentos de una historia que transformó la música popular argentina.

La propuesta buscará reconstruir el recorrido de Charly García, desde sus primeros años como compositor hasta su consolidación como solista y referente cultural. Su obra incluye etapas fundamentales junto a grupos como Sui Generis, PorSuiGieco, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, además de una discografía solista que comenzó en 1982 con Yendo de la cama al living.

Con canciones que forman parte del cancionero popular, García construyó un repertorio que dialogó con los cambios políticos, sociales y culturales de la Argentina. Rasguña las piedras, Canción para mi muerte, Seminare, Demoliendo hoteles, Nos siguen pegando abajo y Rezo por vos. son algunos de los títulos que se mantienen vigentes dentro y fuera de las generaciones que los escucharon por primera vez.

El anuncio pone el foco en una figura cuya influencia va más allá del rock. García fue reconocido en 2009 con el Grammy Latino a la Excelencia Musical y, en 2013, recibió el Premio Konex de Brillante.

Los premios y el regreso con “La lógica del escorpión”

A sus 75 años, el músico mantiene una presencia pública intermitente, aunque cada una de sus apariciones genera expectativa. En noviembre de 2024 publicó La lógica del escorpión, su último álbum de estudio, y volvió a ocupar el centro de la conversación musical con un trabajo que reunió nuevas composiciones y colaboraciones.

Hartmann, realizador de la serie documental Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y de El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas, se refirió a la dimensión personal que tiene para él abordar la vida y la obra del artista.

“Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar”, sostuvo el director en el comunicado difundido por la plataforma. También destacó la permanencia de su repertorio: “La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla”.

Para Hartmann, el desafío estará puesto en narrar al artista y, al mismo tiempo, acercarse a una obra que conserva un lugar propio en la cultura argentina. “El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”, agregó.

“Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad”, afirmó Vanesa Ragone. “Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria”, expresó. La productora también subrayó la confianza que recibieron de Charly García y de Netflix para llevar adelante el proyecto.

De esta manera, el anuncio del documental sobre García se suma a una lista de producciones de Netflix centradas en figuras y acontecimientos argentinos. Sin fecha de entrega, por ahora cabe verlo como un regalo para sus fans en un día cruzado por las emociones.