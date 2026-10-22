El picante mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su show

La frase resonó con fuerza debido a la situación familiar que mantiene alejada a la cantante de Alejandro Stoessel, su padre; Mariana Muzlera, su madre; y Francisco Stoessel, su hermano.

En medio de la ovación de sus fans, la intérprete también se tomó un momento para agradecer el cariño recibido y les dedicó unas palabras que reflejaron la importancia que tiene el acompañamiento del público en esta etapa de su vida.

“Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, manifestó, visiblemente movilizada por la respuesta de la gente.

Pero ese no fue el único instante emotivo de la noche. Durante el espectáculo, Tini Stoessel también hizo referencia a los inconvenientes que viene atravesando en plena gira Futttura y terminó quebrándose frente a sus seguidores.

“Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, confesó la cantante, sin poder contener las lágrimas.

La reacción del público fue inmediata. Los presentes la acompañaron con una ovación ensordecedora, en una muestra de apoyo que la artista recibió en medio de las dificultades que enfrenta.