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El picante mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su show

Tras la suspensión de su show en Miami, Tini Stoessel retomó su gira en Venezuela y pronunció una frase que no pasó inadvertida en medio de la pelea familiar.

Tini Stoessel volvió a los escenarios en medio de un momento personal delicado y protagonizó una escena cargada de emoción durante su presentación en Venezuela. Después de la escandalosa cancelación del recital que tenía previsto realizar en Miami el pasado 18 de octubre, la cantante retomó su gira Futttura y sorprendió con una declaración que no pasó inadvertida en medio del conflicto que atraviesa con su familia.

Frente al público venezolano, la artista dejó en claro quiénes son las personas que considera parte de su círculo más cercano, y por ende "su familia". Así, mencionó a su pareja, Rodrigo De Paul, en un mensaje que cobró especial relevancia por el distanciamiento con sus padres y su hermano.

“Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó Tini, ante la mirada atenta de sus seguidores.

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La frase resonó con fuerza debido a la situación familiar que mantiene alejada a la cantante de Alejandro Stoessel, su padre; Mariana Muzlera, su madre; y Francisco Stoessel, su hermano.

En medio de la ovación de sus fans, la intérprete también se tomó un momento para agradecer el cariño recibido y les dedicó unas palabras que reflejaron la importancia que tiene el acompañamiento del público en esta etapa de su vida.

“Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, manifestó, visiblemente movilizada por la respuesta de la gente.

Pero ese no fue el único instante emotivo de la noche. Durante el espectáculo, Tini Stoessel también hizo referencia a los inconvenientes que viene atravesando en plena gira Futttura y terminó quebrándose frente a sus seguidores.

“Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, confesó la cantante, sin poder contener las lágrimas.

La reacción del público fue inmediata. Los presentes la acompañaron con una ovación ensordecedora, en una muestra de apoyo que la artista recibió en medio de las dificultades que enfrenta.

FUENTE: primicias ya

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