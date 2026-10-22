Tini Stoessel volvió a los escenarios en medio de un momento personal delicado y protagonizó una escena cargada de emoción durante su presentación en Venezuela. Después de la escandalosa cancelación del recital que tenía previsto realizar en Miami el pasado 18 de octubre, la cantante retomó su gira Futttura y sorprendió con una declaración que no pasó inadvertida en medio del conflicto que atraviesa con su familia.
El picante mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su show
Tras la suspensión de su show en Miami, Tini Stoessel retomó su gira en Venezuela y pronunció una frase que no pasó inadvertida en medio de la pelea familiar.