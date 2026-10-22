La China Suárez publicó indirectas para Wanda Nara

Todo ocurrió después de la picante chicana que Wanda protagonizó el miércoles por la noche durante una charla con Edith Hermida en el reality gastronómico. Así, este jueves la actriz recurrió a sus historias de Instagram y publicó una serie de imágenes del destino turístico que visitaron, acompañadas de un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la mediática.

“Qué manera de amar México. La gente es tan educada, amable. Siempre deseando volver”, escribió la China Suárez, dejando en claro cuánto disfrutó de su estadía en el país azteca.

Sin embargo, fue otra de sus publicaciones la que más llamó la atención. En una de las últimas fotografías que compartió, la actriz se mostró desde la cama junto a Mauro Icardi y le dedicó unas palabras cargadas de romanticismo que no tardaron en generar repercusiones.

“Gracias por otro viaje inolvidable. Gracias por tratarme como a una reina, por amarme, cuidarme. Me abrazás y se para el mundo. Te amo cada minuto más”, expresó la actriz en una declaración pública que dejó en evidencia el buen momento sentimental que atraviesa con el futbolista.

El mensaje no pasó desapercibido, especialmente por el contexto de enfrentamiento que mantiene con Wanda Nara. Además, las expresiones de amor de la actriz contrastan con las denuncias de maltrato y agresiones verbales que la conductora realizó públicamente contra su expareja.

De esta manera, mientras Wanda Nara continúa lanzando indirectas desde la pantalla de Telefe, la China Suárez eligió mostrar su costado más romántico y compartir con sus seguidores la intimidad de su relación con Icardi.

Para muchos, la publicación de la actriz funcionó como un mensaje por elevación dirigido a la conductora. Y, teniendo en cuenta los antecedentes de esta historia, la incógnita ahora es si Wanda recogerá el guante y responderá a la provocación en los próximos días.

Cuál fue la reciente chicana de Wanda Nara a la China Suárez desde MasterChef Celebrity

Un picante cruce entre Wanda Nara y Edith Hermida se robó toda la atención en la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe). Lo que comenzó como un intercambio sobre la vida sentimental de la conductora terminó involucrando a Zaira Nara y Eugenia China Suárez, con chicanas y advertencias frente a las cámaras.

Todo comenzó cuando Wanda le pidió a la conductora de Bendita (El Nueve) que dejara de hablar de su hermana. “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empezaron a dar a mi hermana”, disparó.

Sin esquivar el tema, Edith expresó su opinión sobre la relación de Zaira con Jakob Von Plessen. “¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob”, aseguró. Sin embargo, Wanda retrucó: “Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa”.

La tensión aumentó cuando Hermida lanzó una frase sobre las segundas oportunidades amorosas. “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”, comentó.

Entonces, la mediática volvió a advertirle: “Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”.

Fue en ese momento cuando Edith sumó a China Suárez a la conversación y disparó: “La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China (Suárez)”.

Finalmente, Wanda cerró el intercambio con una contundente chicana dirigida a la panelista: “Bueno, agarrátela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”.