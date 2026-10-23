Quiénes son las responsables del show en el Velódromo de la FNS

“Si bien tenemos un grupo maravilloso y muy humano, coordinar todas las áreas es lo más complejo que nos toca en esta tarea. Pero lo que nos facilita llegar a este objetivo es que tenemos claro lo que queremos y a dónde lo queremos llevar esta propuesta”, expresa Lorena Arredondo, quien destaca la importancia de asumir esta responsabilidad con un profundo compromiso hacia la cultura provincial.

Para Belén, ésta es su segunda experiencia consecutiva en la dirección del show de la FNS., pero esta vez con el valor agregado de compartir la labor junto a su colega. “Me siento muy bien de trabajar con Lorena porque nos pudimos complementar. A esto se suma que nos tocó un grupo humano donde prevalece el respeto y la admiración por el otro”, señala.

Ambas coinciden en que el éxito de la preproducción radica en la excelente predisposición de los equipos de trabajo y de los responsables de cada área, un clima que se respiró desde las instancias de audiciones.

“Lo vimos en el casting reflejado tanto con quienes integran los equipos de dirección como en los artistas que participaron a través de talento. Creo que es una suma de voluntades para que esto salga, más allá de los errores que pueden ocurrir, porque creo que en todos los procesos uno puede llegar a equivocarse. Pero lo que no está en duda es el cariño, el amor y el profesionalismo que se le pone a todo esto”, reflexiona Belén.

Por su parte, Lorena valora el aprendizaje que significa este desafío: “Agradezco mucho tener esta oportunidad. Es muy importante para mí, es un compromiso, un objetivo a mayor escala. Estar al lado de Belén me pone muy contenta, por su experiencia. Nos tenemos respeto como colegas”.

El proceso creativo abarca desde las grabaciones de voces en estudio hasta la supervisión de utilería, animaciones en pantallas y los intensos ensayos diarios. “Siempre disfruto mucho de los procesos. En este caso, de grabar voces en el estudio, ver utilería, avances de pantallas y de los ensayos, entre varias vivencias que se dan día a día. Nos hace plantarnos en un lugar en donde damos lo mejor de cada uno. Y de eso se trata el espectáculo: de que cuando se sienten a verlo, lo disfruten y lo vean, y también que se apropien con un gran sentido de pertenencia de nuestro patrimonio”, manifiesta Belén.

Con este horizonte, ambas profesionales buscan que el público no solo se maraville con el despliegue técnico y artístico, sino que capte el mensaje central de la historia: el despertar de la curiosidad científica en los niños y la convicción de que los sueños siempre se persiguen.

Sobre el show

“Parque Triásico: Aventura y descubrimiento” será el show artístico que se pondrá en escena en el Velódromo Vicente Chancay durante la Fiesta Nacional del Sol 2026. La historia girará en torno a su protagonista, Ricardo, un niño apasionado por los dinosaurios. En las páginas de su bitácora dibuja, escribe e imagina mundos en los que aquellas criaturas cobran vida y lo invitan a emprender una gran aventura. Impulsado por la curiosidad, el asombro y el deseo de encontrar una respuesta, Ricardo inicia un viaje que trasciende el tiempo y la imaginación. Aquella fascinación que nace en su infancia, entre dibujos, preguntas y sueños, se transforma en búsqueda de conocimiento y, en el camino a su vocación.

Con esta propuesta, grandes y chicos serán espectadores de esta obra caracterizada por la imaginación, curiosidad y fascinación por los dinosaurios.

Así, la edición 2026 de la celebración sanjuanina desplegará un sinfín de talento artístico, que se podrá disfrutar los días 20, 21 y 22 de noviembre, a las 21 h, en el Velódromo. Cabe destacar que todas las entradas incluirán acceso al show y que habrá ubicaciones para quienes ingresen en silla de rueda, cuyos tickets se podrán retirar en boletería del Teatro del Bicentenario próximamente.