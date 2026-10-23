San Juan tendrá este viernes una jornada fresca, con cielo entre algo y parcialmente nublado y una temperatura máxima de 22°. El viento del sector sur será uno de los protagonistas del día, con intensidad creciente durante la tarde y ráfagas que podrían acercarse a los 50 kilómetros por hora.
Viernes fresco con una máxima de 22° y ráfagas de viento sur
La jornada tendrá cielo algo nublado, una mínima de 13° y una máxima de 22°. Además, se espera una brisa del sur con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.