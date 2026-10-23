"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > fresco

Viernes fresco con una máxima de 22° y ráfagas de viento sur

La jornada tendrá cielo algo nublado, una mínima de 13° y una máxima de 22°. Además, se espera una brisa del sur con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

San Juan tendrá este viernes una jornada fresca, con cielo entre algo y parcialmente nublado y una temperatura máxima de 22°. El viento del sector sur será uno de los protagonistas del día, con intensidad creciente durante la tarde y ráfagas que podrían acercarse a los 50 kilómetros por hora.

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 14°, con nubes y claros y viento del sur de entre 9 y 20 km/h. Hacia las 9, el termómetro llegará a los 16°, mientras que a media mañana se ubicará en torno a los 19°, con condiciones parcialmente nubladas.

Al mediodía, la temperatura alcanzará los 20°, aunque la sensación térmica será inferior debido al viento. Para las 14, se espera que la máxima llegue a los 22°, con viento del sur de entre 17 y 41 km/h.

Te puede interesar...

Durante la tarde, las condiciones ventosas se harán sentir con mayor intensidad. A las 17, la temperatura se mantendrá en 22°, pero la sensación térmica podría descender a los 17°. En ese horario, las ráfagas podrían alcanzar los 49 km/h.

Hacia la noche, el termómetro comenzará a bajar. Se esperan unos 20° a las 20 y alrededor de 17° cerca de las 23, con cielo parcialmente nublado y viento del sur que continuará soplando con intensidad.

De esta manera, el cierre de la semana estará marcado por temperaturas moderadas y viento persistente, por lo que se recomienda tener precaución al circular, especialmente durante la tarde, cuando se prevén las ráfagas más fuertes.

Temas

Te puede interesar