Viernes fresco con una máxima de 22° y ráfagas de viento sur

Durante la tarde, las condiciones ventosas se harán sentir con mayor intensidad. A las 17, la temperatura se mantendrá en 22°, pero la sensación térmica podría descender a los 17°. En ese horario, las ráfagas podrían alcanzar los 49 km/h.

Hacia la noche, el termómetro comenzará a bajar. Se esperan unos 20° a las 20 y alrededor de 17° cerca de las 23, con cielo parcialmente nublado y viento del sur que continuará soplando con intensidad.

De esta manera, el cierre de la semana estará marcado por temperaturas moderadas y viento persistente, por lo que se recomienda tener precaución al circular, especialmente durante la tarde, cuando se prevén las ráfagas más fuertes.