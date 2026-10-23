Concluyó el juicio por la muerte de Maradona y el veredicto se conocerá en diciembre

"Lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga justicia, por favor", expresó durante su intervención, en la que también cuestionó algunos de los argumentos escuchados a lo largo de las audiencias.

Dalma Maradona afirmó, entre lágrimas, que durante el juicio se dijeron "horrores" y "barbaridades" de Gianinna y ella, y aseguró que su papá "se merece" Justicia como "cualquier otra persona" (Video: TN).

Dalma también hizo referencia al impacto que tuvo el proceso en su familia y a los testimonios sobre los mensajes y audios incorporados a la causa. La actriz señaló que tanto ella como su hermana Gianinna debieron escuchar comentarios que consideraron ofensivos y remarcó la diferencia entre el sufrimiento de los imputados y la pérdida irreversible que atraviesan sus seres queridos. Además, contó que una de sus hijas le preguntó antes de salir de su casa si ella también iba a ir al cielo como su abuelo, un episodio que profundizó la emoción de su reclamo.

Gianinna también estuvo presente y se quebró mientras escuchaba a su hermana. A su vez, Jana Maradona hizo uso de la palabra y reconoció que una sentencia no le devolverá a su padre, aunque destacó la importancia de haber transitado el proceso para intentar comprender qué ocurrió.

En su mensaje, agradeció el trabajo de sus abogados y de la fiscalía, y manifestó su deseo de que la búsqueda de la verdad y la justicia pudiera avanzar sin perder el respeto por las personas involucradas.

Después de las intervenciones de las hijas de Maradona, los imputados tuvieron la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. La psiquiatra Agustina Cosachov lamentó el fallecimiento del exfutbolista y manifestó su solidaridad con la familia. Por su parte, el neurocirujano Leopoldo Luque reiteró su inocencia y aseguró que acompañaba el dolor de los allegados al Diez. También hablaron los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, mientras que otros acusados optaron por no hacer declaraciones finales.

La jornada incluyó además una decisión relevante para el expediente: la absolución de Di Spagna. El médico clínico había llegado al debate acusado, pero la fiscalía y las querellas desistieron de sostener cargos en su contra al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal en la muerte.

Durante la investigación se estableció que su intervención había sido limitada y que había actuado como interconsultor, sin tener a su cargo las decisiones centrales del tratamiento domiciliario.

Con el cierre del debate, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán evaluar el conjunto de las pruebas y los argumentos presentados por las partes. Entre los acusados, además de Luque, Cosachov, Almirón y Perroni, están el psicólogo Carlos Díaz y la coordinadora de atención domiciliaria Nancy Forlini.

Las acusaciones sostuvieron que hubo fallas y omisiones en la atención médica de Maradona, mientras que las defensas cuestionaron las responsabilidades atribuidas a sus representados y reclamaron absoluciones o penas menores.

El veredicto se conocerá el 22 de diciembre a las 12, según anunció el tribunal, que justificó el plazo por la extensión del juicio, su complejidad y el volumen de la prueba que debe analizar. El proceso es el segundo intento de llevar a juicio las responsabilidades por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, después de que el primer debate quedara anulado en 2025.