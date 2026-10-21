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Ana Paula Dutil decidió cerrar sus redes luego de la separación de Prandi y Ortega

En medio de las críticas y los comentarios agresivos que comenzó a recibir en las redes sociales, la exmodelo optó por alejarse de la exposición pública y volver al perfil bajo.

Ana Paula Dutil decidió cerrar su cuenta de Instagram después de quedar envuelta en la polémica por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. En medio de las críticas y los comentarios agresivos que comenzó a recibir en las redes sociales, la exmodelo optó por alejarse de la exposición pública y volver al perfil bajo.

La controversia surgió a partir de Josefina Lynch, una conocida de Dutil a quien ella misma le había recomendado el estudio de grabación de su expareja. Lo que parecía un simple gesto terminó generando especulaciones cuando trascendieron versiones sobre supuestos mensajes comprometedores entre la joven y el cantante.

A raíz de esas versiones, Lynch quedó señalada como una supuesta tercera en discordia en la relación entre Ortega y Prandi. La situación también salpicó a Ana Paula, quien quedó expuesta a cuestionamientos por haber sido el nexo entre su amiga y el músico.

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En medio de la repercusión, también trascendió que Prandi estaría muy enojada por lo sucedido. Sin embargo, los rumores que circulan alrededor del caso no confirman una infidelidad ni permiten establecer con certeza qué ocurrió entre los involucrados. Por ahora, Dutil eligió tomar distancia de las redes sociales y evitar que la polémica siga ocupando un lugar en su vida cotidiana.

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