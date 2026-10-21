Ana Paula Dutil decidió cerrar sus redes luego de la separación de Prandi y Ortega

La controversia surgió a partir de Josefina Lynch, una conocida de Dutil a quien ella misma le había recomendado el estudio de grabación de su expareja. Lo que parecía un simple gesto terminó generando especulaciones cuando trascendieron versiones sobre supuestos mensajes comprometedores entre la joven y el cantante.

A raíz de esas versiones, Lynch quedó señalada como una supuesta tercera en discordia en la relación entre Ortega y Prandi. La situación también salpicó a Ana Paula, quien quedó expuesta a cuestionamientos por haber sido el nexo entre su amiga y el músico.