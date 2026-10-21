Ana Paula Dutil decidió cerrar su cuenta de Instagram después de quedar envuelta en la polémica por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. En medio de las críticas y los comentarios agresivos que comenzó a recibir en las redes sociales, la exmodelo optó por alejarse de la exposición pública y volver al perfil bajo.
Ana Paula Dutil decidió cerrar sus redes luego de la separación de Prandi y Ortega
En medio de las críticas y los comentarios agresivos que comenzó a recibir en las redes sociales, la exmodelo optó por alejarse de la exposición pública y volver al perfil bajo.