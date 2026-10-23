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Un bebé llegó inconsciente a una comisaría y los policías le salvaron la vida

El pequeño de 1 año, llegó con su madre. Un sargento le practicó primeros auxilios durante el traslado al Hospital Rawson y el bebé logró reaccionar.

Momentos de desesperación se vivieron en la Subcomisaría Villa Hipódromo, cuando una madre y su hermano llegaron en un vehículo particular con su bebé de un año y un mes inconsciente y con los labios morados. La rápida intervención de los efectivos policiales fue clave para asistir al pequeño y trasladarlo de urgencia al Hospital Rawson.

Según informaron, apenas llegaron a la dependencia, la sargento Laila Paredes comenzó a realizarle los primeros auxilios al bebé dentro del móvil policial, mientras se dirigían al centro de salud.

Durante el recorrido, y luego de avanzar unas tres cuadras, el pequeño comenzó a reaccionar. En ese momento, los efectivos detuvieron la marcha, ya que una ambulancia se encontraba a media cuadra del lugar.

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El personal sanitario continuó con la asistencia y trasladó al bebé al Hospital Rawson, donde posteriormente informaron que se encontraba fuera de peligro.

El móvil policial que intervino en la emergencia estaba integrado por la subcomisario Erica Villalón, el agente Alejo Páez, a cargo de la conducción, y la sargento Laila Paredes, quien realizó las primeras maniobras de asistencia.

La rápida respuesta de los efectivos y la atención médica permitieron que el episodio tuviera un desenlace favorable, en medio de la angustia que vivieron los familiares del pequeño.

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