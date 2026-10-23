Momentos de desesperación se vivieron en la Subcomisaría Villa Hipódromo, cuando una madre y su hermano llegaron en un vehículo particular con su bebé de un año y un mes inconsciente y con los labios morados. La rápida intervención de los efectivos policiales fue clave para asistir al pequeño y trasladarlo de urgencia al Hospital Rawson.
Un bebé llegó inconsciente a una comisaría y los policías le salvaron la vida
El pequeño de 1 año, llegó con su madre. Un sargento le practicó primeros auxilios durante el traslado al Hospital Rawson y el bebé logró reaccionar.