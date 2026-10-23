Un bebé llegó inconsciente a una comisaría y los policías le salvaron la vida

El personal sanitario continuó con la asistencia y trasladó al bebé al Hospital Rawson, donde posteriormente informaron que se encontraba fuera de peligro.

El móvil policial que intervino en la emergencia estaba integrado por la subcomisario Erica Villalón, el agente Alejo Páez, a cargo de la conducción, y la sargento Laila Paredes, quien realizó las primeras maniobras de asistencia.

La rápida respuesta de los efectivos y la atención médica permitieron que el episodio tuviera un desenlace favorable, en medio de la angustia que vivieron los familiares del pequeño.