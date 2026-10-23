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El momento más emotivo de Messi en el Premio Princesa de Asturias

El futbolista argentino fue distinguido en Oviedo durante una ceremonia presidida por los Reyes de España y destacó el significado personal que tenía el galardón para su familia.

El futbolista argentino Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo, España. El reconocimiento le fue otorgado por su “deslumbrante talento” y por su “continuada labor solidaria”, según se destacó durante la entrega.

Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos, con 49 títulos en su palmarés, Messi fue distinguido por una trayectoria deportiva marcada por un rendimiento sostenido y un impacto excepcional a lo largo de los años.

Antes de la ceremonia, la Princesa de Asturias mantuvo una audiencia con el jugador, quien protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al referirse al valor personal que tenía el premio.

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Durante sus declaraciones, Messi explicó que recibir este reconocimiento tenía un significado especial por la ilusión que le generaba a su padre. “Para ser honesto, estoy muy feliz. De hecho, mi padre estaba muy ilusionado con este premio”, señaló.

El futbolista contó además que la posibilidad de viajar para recibir la distinción no era sencilla debido a sus compromisos deportivos. “Sabíamos que sería difícil estar por los partidos que tenía, pero él insistió mucho para que viniéramos aquí estos días y recibiera el premio”, expresó.

Messi también destacó que el galardón trasciende los logros obtenidos dentro de una cancha y lo vinculó con aspectos más amplios de su carrera y de su vida personal. “Este premio va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional”, afirmó.

En otro tramo de sus palabras, volvió a referirse a su padre y al significado emocional de la distinción. “La verdad que él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente que también lo está disfrutando”, dijo.

La entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes estuvo acompañada por una prolongada ovación del público presente en el Teatro Campoamor.

Durante la ceremonia, Messi recibió el galardón bajo una lluvia de aplausos, mientras su esposa, Antonela, seguía el momento desde la sala con una visible emoción.

La distinción suma un nuevo reconocimiento internacional a la trayectoria del capitán argentino, cuya carrera continúa siendo una de las más destacadas de la historia del deporte mundial.

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