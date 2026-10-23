El momento más emotivo de Messi en el Premio Princesa de Asturias

Messi recibiendo el premio Princesa de Asturias de los deportes bajo una lluvia de aplausos y Antonela sonriendo a más no poder



Se merece todo lo bueno que le pase, te amo Leo pic.twitter.com/7NeDe2obUQ — Scalonados (@Scalonados) October 23, 2026

Durante sus declaraciones, Messi explicó que recibir este reconocimiento tenía un significado especial por la ilusión que le generaba a su padre. “Para ser honesto, estoy muy feliz. De hecho, mi padre estaba muy ilusionado con este premio”, señaló.

El futbolista contó además que la posibilidad de viajar para recibir la distinción no era sencilla debido a sus compromisos deportivos. “Sabíamos que sería difícil estar por los partidos que tenía, pero él insistió mucho para que viniéramos aquí estos días y recibiera el premio”, expresó.

“PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LOS DEPORTES, LEO MESSI, DE ARGENTINA”.



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Messi también destacó que el galardón trasciende los logros obtenidos dentro de una cancha y lo vinculó con aspectos más amplios de su carrera y de su vida personal. “Este premio va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional”, afirmó.

En otro tramo de sus palabras, volvió a referirse a su padre y al significado emocional de la distinción. “La verdad que él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente que también lo está disfrutando”, dijo.

La Princesa de Asturias recibe en audiencia a Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.



Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y nueve títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo… pic.twitter.com/FDmKFL2E80 — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

La entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes estuvo acompañada por una prolongada ovación del público presente en el Teatro Campoamor.

Durante la ceremonia, Messi recibió el galardón bajo una lluvia de aplausos, mientras su esposa, Antonela, seguía el momento desde la sala con una visible emoción.

La distinción suma un nuevo reconocimiento internacional a la trayectoria del capitán argentino, cuya carrera continúa siendo una de las más destacadas de la historia del deporte mundial.