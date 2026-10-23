Desbarataron un kiosco narco y cayó una pareja acusada de vender droga

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre movimientos sospechosos en un supuesto kiosco de 24 horas.

Según la información del operativo, los investigadores sospechaban que el comercio era utilizado para vender estupefacientes. Al ingresar, encontraron la droga sobre un mostrador, junto a una ventana que habría sido utilizada para concretar las ventas.

Los efectivos secuestraron 407 dosis y diez envoltorios compactados de cocaína, con un peso total cercano al medio kilo. La sustancia fue valuada en aproximadamente $10 millones.

El procedimiento también permitió incautar $2.686.600, tres teléfonos celulares de alta gama, dos balanzas de precisión, un equipo de grabación de cámaras de seguridad, documentación y elementos que, según los investigadores, se utilizaban para fraccionar y estirar la droga.

Entre los bienes secuestrados también había una Toyota Hilux y un Fiat Palio.

De acuerdo con los investigadores, el poder adquisitivo que representaban esos vehículos no se correspondería con la actividad declarada por el principal investigado, quien realizaría changas esporádicas en la construcción.

En el lugar fueron detenidos un hombre de apellido Ortiz, de 32 años, y su pareja, de apellido Gutiérrez, de 29. Ambos quedaron alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, vinculados a una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.